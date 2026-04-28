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DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 28 APRILE 2026

| 28 Aprile 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è martedì 28 aprile 2026.

Santa Valeria di Milano.

Come oggi, cinquantanove anni fa, nel 1967, uno degli episodi, fra sport e politica, che tante ripercussioni ebbe in seguito e comunque segnò un’ epoca intera, e ben al di là degli appassionati di boxe: il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l’arruolamento ed evitare di essere mandato a combattere in Vietnam; per questo fatto la federazione mondiale gli toglie il titolo.

Proverbio salentino: CI NU PO’ MANGIARE LA CARNE, TOCCA SE CUNTENTA TE LU BRODU
Chi non può mangiare la carne deve accontentarsi del brodo.
Insomma come dire che bisogna fare di necessità virtù.

Category: Costume e società

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