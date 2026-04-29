DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 29 APRILE 2026
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 29 aprile 2026.
Santa Caterina da Siena. Auguri a tutte le nostre lettrici che portano questo nome!
E auguri di buon compleanno al consigliere regionale Cristian Casili che a Nardò compie 48 anni.
Come oggi, cinquantuno anni fa, nel 1975, atto finale della Guerra del Vietnam: l’ Operazione Frequent Wind. Gli ultimi cittadini americani iniziano l’evacuazione da Saigon in vista di un possibile attacco finale nordvietnamita. Per gli USA è l’inizio del disimpegno dall’area di guerra del sud-est asiatico, e la fine di una guerra sanguinosa, distruttiva e sporca.
Proverbio salentino: ALLA TAULA E ALLA MUGHIERE CUCCHIATE CU LE BONE MANERE
Alla tavola e alla moglie avvicinati con le buone maniere.
Se si vuole vivere bene, a tavola bisognerebbe sedersi con calma, aspettare che tutti i componenti della famiglia siano seduti al loro posto, recitare la preghiera di ringraziamento, e poi iniziare a mangiare con calma.
Tutto ciò permette alla mente di rilassarsi, e poi di gustare il cibo, dando il tempo necessario al nostro corpo per sentirsi soddisfatto, e di avvertire quando si è mangiato a sufficienza.
Se a tavola si mangia velocemente, scaricando le tensioni accumulate sul cibo, ci si rende conto di aver esagerato solo dopo che ci si è abbuffati, con tutti i danni che ne conseguono.
Allo stesso modo bisogna accostarsi alla moglie con rispetto e delicatezza, lo stesso rispetto che pretendiamo per noi.
Category: Costume e società
Proviamo a chiedere a Trefiletti se gli entrano in casa e gli offre il caffè ai rapinatori.. Sono tutti bravi a chiacchierare.. Bravo Poletti… Sono i ladri che ci obbligano ad armarci.. Stanno a casa loro…