L’APPRONDIMENTO / PAPA LEONE NELLA TERRA DEI FUOCHI / – 3 / QUI NEL SALENTO CI FU SANDOKAN CHE ANDO’ ‘IN VACANZA’ A MAGLIE. POI ARRIVARONO I CASERTANI. E A UGENTO C’E’ SEMPRE BURGESI, CHE ADESSO VORREBBERO PURE AMPLIARE

(g.p.) ________________ “Erano incuranti dei rilevantissimi danni ambientali causati”, disse il 17 maggio 2021 l’allora procuratore capo della Repubblica di Lecce Leonardo Leone de Castris, commentando in conferenza stampa la notizia che era stata appena sgominato un sodalizio criminale accusato di aver intombato, o bruciato qui nel Salento seicento tonnellate di rifiuti, di cui centoquarantadue pericolosi.

Lo smaltimento illecito dei rifiuti è un business vertiginoso. Sovente è gestito da vecchie e nuove organizzazioni a delinquere. Anche qui nel Salento, dove avevamo già il pozzo senza fondo della discarica di Burgesi di Ugento, che, al di là delle indagini e delle sentenze della magistratura, checché ne abbia promesso l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, è ancora da bonificare, e chissà che cos’altro c’è ancora da trovare.

Qui nel Salento, dove chissà quante altre discariche di minore ampiezza, ma di non minore pericolosità, sono occultate.

“La nostra terra dei fuochi. Così ci hanno avvelenato il territorio”, un territorio fra l’altro in avanzato stato di desertificazione, denunciava tre anni fa la Lilt, la Lega per lotta contro i tumori, confermando che la più grande preoccupazione in quest’ultimo periodo sono i veleni nel suolo, e quindi gli effetti che questi veleni provocano sulla salute delle persone e della vegetazione, e anche il luogo da dove questi veleni si sono infiltrati, è fonte di preoccupazione. Lo studio Geneo (sistemi tra di valutazione delle correlazioni tra Genotossicità dei suoli e neoplasie in aree a rischio per la salute umana) – promosso dalla Lilt, condotto in cooperazione con Università del Salento, Provincia di Lecce e Asl di Lecce – ha riscontrato tre inquinanti del territorio: arsenico, berillio e vanadio, analizzando campioni di terra prelevati dai suoli di trentadue Comuni del Salento: soprattutto il berillio ed il vanadio sono metalli pesanti enormemente pericolosi e cancerogeni per l’uomo.

Come se non bastassero i veleni usati per decenni in agricoltura, e che purtroppo continuano ad essere adoperati.

Come se non bastassero nell’aria i fumi che continuano ad arrivare dal Mostro di Taranto e dalla ciminiera di morte di Cerano. Come se non bastassero i danni ambientali provocati dal gasdotto Tap/Snam.

Qui dove, per citare l’oncologo Giuseppe Serravezza, “Non c’è più spazio nemmeno per accendere un cerino, questa è la verità”…

E invece continua a prevalere la logica del profitto, dei pochi, a danno della democrazia e dell’esistenza stessa, di tutti.

Avanti, c’è posto…Anche se la mortalità per tumore è abnorme, anche se ormai i tumori spesso si formano nei nascituri direttamente nel grembo delle madri gestanti.

So che sto dicendo cose terribili.

Ho un’ampia documentazione scientifica su tutto quello che ho detto.

Dobbiamo saperlo e dirlo tutti, anzi, che dico dirlo?…Gridarlo, dobbiamo!

Qui è in gioco la nostra stessa sopravvivenza, il futuro del nostro territorio che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni così come noi lo abbiamo avuto da Nostra Madre Natura, e il futuro delle giovani generazioni stesse.

Invece, come se nulla fosse, oggi abbiamo scoperto di assomigliare sempre di più alla Terra dei Fuochi.

Una storia lunga, di cui il fatto di cronaca del 2012 è solo l’ultimo tassello.

Occorre, oltre a risalire agli anni Ottanta, anche spostarsi geograficamente e ricominciare dalla Campania dove lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, tra la province di Napoli e quella di Caserta, precisamente in quelle zone che lo scrittore Roberto Saviano in “Gomorra” ha rinominato “Terra dei fuochi”, e l’omonima fiction televisiva ha fatto conoscere al mondo intero, è un fenomeno di notevole e drammatica evidenza.

In questi posti esistono molte discariche abusive, in piena campagna o lungo le strade: quando queste si saturano, per liberare spazio per i rifiuti successivi, vengono appiccati degli incendi.

La maggior parte dei rifiuti “smaltiti” in queste zone sono rifiuti speciali. Sono i rifiuti più pericolosi e inquinanti, per intenderci, specie se il loro “smaltimento” avviene con modalità così rudimentali.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrebbe seguire una modalità di trattamento e stoccaggio particolare, proprio per contenere i pericoli ambientali derivanti dalla loro gestione. Lo smaltimento è poi differente a seconda della tipologia di rifiuto: il percorso di un solvente di laboratorio è diverso da quello di un pannello di amianto.

La criminalità organizzata si è sempre fatta protagonista dello smaltimento e del riciclaggio dei rifiuti: infatti, proprio nella Terra dei fuochi, la camorra ha iniziato a occuparsi di rifiuti fin dagli anni Ottanta, prima di quelli urbani, poi di quelli speciali e pericolosi, più redditizi.

Il fenomeno è diventato più conosciuto grazie alle prime dichiarazioni del boss Nunzio Perrella ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: Perrella sottolineò l’enorme interesse finanziario della criminalità organizzata per questo settore.

Fra lui e a tanti altri boss che hanno commesso le sue stesse operazioni e hanno poi dichiarato come funziona il sistema agli inquirenti, c’è Carmine Schiavone che già nel 1995 ai magistrati aveva evidenziato come la Campania fosse destinata a diventare una discarica a cielo aperto, soprattutto di materiali tossici tra cui piombo, scorie e materiale acido.

Cosa succedeva? Lo dichiara proprio lo stesso Carmine Schiavone del clan dei Casalesi in un’intervista nel 2013: “Quando mi sono ribellato per la presenza di tutti questi rifiuti, gli altri del clan hanno continuato imperterriti, mi hanno fatto arrestare per mettermi fuori gioco. Scaricavano camion di rifiuti tossici, poi scaricavano i rifiuti normali e, sopra a tutto questo, mettevano la terra e sulla stessa si coltivava”.

Rifiuti chimici, farmaceutici, ospedalieri, fanghi termonucleari: tutti rifiuti provenienti da Germania, Francia e Austria, e arrivavano nel basso Lazio ma, principalmente, venivano portati a Casale, Santa Maria La Fossa, Grazzanise, e venivano sotterrati sia nelle campagne che nelle cave di sabbia. Rifiuti, dunque, hanno causato innumerevoli morti e continuano a farlo tuttora.

Carmine Schiavone non ha operato da solo, questo era ovvio. Tra i nomi da lui citati nell’audizione davanti alla commissione parlamentare sul traffico di rifiuti: Lucio Dell’ Anna (chiamato D’ANNA da Schiavone) e Antonio Ferente, detto Tonino o’ zingaro.

L’ex boss pentito, con il Salento ha un legame molto stretto.

Infatti è ad Otranto, tra il 1986 e il 1989, che il cugino di Carmine Schiavone, Francesco Schiavone, detto Sandokan, viene mandato al soggiorno obbligato.

Il Salento gli è piaciuto talmente tanto che nel 1990, con i primi soldi della sua azienda “Ba.schi”, compra un appartamento a Maglie e lo sceglie addirittura come una delle basi operative della sua latitanza, finita con l’arresto il 3 luglio 1992 a Maglie.

In quegli anni di permanenza nel Salento, Carmine Schiavone ha avuto modo di conoscere il territorio e i criminali che lo popolavano. Un Salento dominato dalla SCU, dal traffico illegale di armi e droga, un Salento che faceva da collante con l’Albania e i paesi dell’ex Jugoslavia.

È proprio negli anni di soggiorno ad Otranto che Schiavone riceve la visita di tal Tonino o’ zingaro con il quale era stato detenuto nel 1980 nel carcere di Brindisi.

Durante lo stesso interrogatorio, il pentito ha dichiarato di aver conosciuto, durante la sua vacanza ad Otranto, anche Lucio Dell’ Anna. “Costui mi raccontò che era stato grosso imprenditore edile e che era poi fallito. Parlando, scoprimmo comuni amicizie, quali Tonino o’ zingaro e Mimmo ‘a strega. Ci lasciammo con l’intesa che egli sarebbe venuto a trovarmi a Casale e infatti venne nell’autunno-inverno 1990; lo prelevai dalla stazione di Caserta e fu ospite per un giorno a casa mia. Mi disse che aveva molte conoscenze a Roma, dove spesso si recava avendo anche un’abitazione. Mi raccontò che faceva parte della Massoneria e che tale appartenenza gli aveva procurato anche dei guai. Mi offrì di fare degli impianti di calcestruzzo in Camerun. In quell’occasione appresi che D’Anna era interessato anche a traffici di armi e i assicurò che non aveva difficoltà a procurarmeli in caso di bisogno”.

In seguito a tale affermazione, infatti, Schiavone comunicò a suo cugino Sandokan quanto gli era stato detto e si fece procurare due mitragliette per conto suo ma, quando arrivarono, le passò al cugino Walter, visto che Sandokan era stato arrestato.

Dopo qualche giorno, Schiavone, suo cugino Walter, Franco Di Bona e Mario Caterino, incontrarono Dell’Anna nell’azienda dell’ex boss per ordinare al criminale della Scu una notevole somma d’armi di taglio piccolo e lungo. Le armi arrivarono dopo circa un mese e potevano essere ritirate a Lecce, così Schiavone mandò alcuni dei suoi per ritirare la merce e, in quell’occasione, ordinò altre armi di cui non ha potuto accertare l’effettiva consegna perché venne arrestato prima che arrivassero le armi.

Tutte le dichiarazioni dell’ex pentito sono state riscontrate dalla DIA di Napoli, tranne l’appartenenza di Dell’Anna alla Massoneria.

Armi, droga, e rifiuti, in collaborazione con la Sacra Corona Unita. Rimane il ragionevole dubbio che rifiuti dalla Campania siano stati trasportati anche qui da noi e che giacciano ancora, da qualche parte.

Un incubo ritornato di attualità nel 2021, con la scoperta dei rifiuti interrati nel Salento di cui ho fatto menzione prima e per cui la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce dispose l’arresto di tredici persone, che provenivano venivano da un’ “azienda” della provincia di Caserta.

Un incubo sempre presente la discarica di Burgesi. Là, fra le altre schifezze, sono sepolti pure i nomi dei mandanti e il movente dell’assassinio di Peppino Basile, il consigliere dell’Italia dei Valori ucciso a Ugento nel 2008 e rimasto senza Verità e senza Giustizia, che ne aveva avuto contezza e avrebbe voluto denunciarlo pubblicamente, con ciò firmando in pratica la sua condanna a morte. Incubo senza fondo, da quando, nel marzo 2021, di scorie nucleari portate nel Salento e chissà come, quando, dove, da chi e perché “smaltite”.

E chissà che in queste centoquarantadue tonnellate di rifiuti pericolosi intombati nelle nostre campagne di cui abbiamo appreso nel maggio 2021, non ci sia stato pure qualche altro carico radioattivo all’uranio e al plutonio.

Ora, intendiamoci, i nomi io non li so. Se li avessi saputi, li avrei già scritti. Credo di conoscere, però, come ho raccontato nelle mie inchieste giornalistiche degli ultimi anni, quali siano state le motivazioni che portarono i mandanti a decidere l’assassinio di Peppino Basile: stanno seppellite a Burgesi, insieme ai rifiuti di scorie nucleari di cui egli aveva saputo, e ai progetti di ampliamento della discarica che scoprì come in via di realizzazione proprio il giorno in cui fu ucciso, il 14 giugno 2009.

A quai ni sta futtenu, Silviu, ni sta futtenu, te lia ditta, porcute…

Nu te ncazzare, nu serve a nienti ormai…

Sta biti? L’hane scrittu puru quasubbra DISCARICA DI SOCCORSO, cazzu, l’hanno misu propriu chiaru, ca se stallargane…

Eh, sempre in soccorso alla munnizza stannu…

Porcute…Porcute…DI SOCCORSO…Porcute…Porcute…

Nu te stizzare, ci te stizzi cendai?

Porcute…Ma porcute…

Nu te stizzare….Ormai l’hanu fattu…E’ passato in consiglio…Ormai….

Porcute….DI SOCCORSO….Eccu quai, hanu fattu l’inghippu…Ma ieu ni scasciu lu culu…Quannè crai chiamu lu Pellegrinu, fazzu nu casinu ca mancu semmagginanu, lu culu ni scasciu, porcute…Nu macellu cumbinu…Moi hanu ruttu propriu lu cazzu…DI SOCCORSO…Porcute…Ma porcute…

Burgesi è sempre là, con il suo retaggio di morte e malattie. Peggio. Come in un rincorrersi del tempo in direzione horror, adesso la vogliono di nuovo ampliare.

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L’ APPROFONDIMENTO nei nostri due articoli di oggi immediatamente precedenti

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LA RICERCA nel nostro articolo del 22 aprile scorso

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