DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 28 maggio 2026.

Sant’ Emilio.

A Lecce, la collega giornalista Barbara Politi compie 44 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Quarantasei anni fa, nel 1980, a Milano, il giornalista del ‘Corriere della Sera’ Walter Tobagi viene assassinato con cinque colpi di pistola, esplosi da un “commando comunista” facente capo alla Brigata XXVIII marzo, i terroristi che la compongono sono: Marco Barbone, Paolo Morandini, Mario Marano, Francesco Giordano, Daniele Laus e Manfredi De Stefano, figli di famiglie della buona borghesia milanese.

Proverbio salentino: AMORE E CERASE CHIUI NDE MINTI E CHIUI NDE TRASE

Amore e ciliegie più ne metti e di più ne entrano.

Quando si fa l’amore e quando si mangiano ciliegie non è facile saziarsi.

Category: Costume e società