TARANTO, BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA FINANZA
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto _____________
Nelle ultime settimane i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti, stamane unità operative del Gruppo Taranto hanno tratto in arresto un giovane tarantino di 36 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
In particolare, durante un servizio di controllo economico del territorio, condotto anche con l’ausilio di unità cinofile, è stato eseguito un controllo nella città ionica nei confronti del giovane 36enne che, fermato, ha subito attirato l’attenzione del cane antidroga “Yogi”.
Successivamente, anche i Finanzieri, avendo rilevato un evidente stato di agitazione, si sono insospettiti.
Anche in ragione di precedenti specifici in materia di stupefacenti, il controllo è stato esteso alla abitazione di residenza del giovane, all’esito del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa kg 35 di hashish, abilmente occultati nell’armadio della camera da letto.
Il giovane trentaseienne è stato quindi arrestato in flagranza di reato ed associato alla locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Si evidenzia che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
Le attività in argomento rientrano nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle, al fine di prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.
Nulla osta A.G.: concesso
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