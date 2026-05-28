LECCE E SURBO PRONTE AD ACCOGLIERE IL CICLISMO GIOVANILE DOMENICA 31

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Lecce e Surbo pronte ad accogliere il grande ciclismo giovanile: arriva il “2° Trofeo Leo Constructions”.

Il Salento si prepara a vivere una nuova giornata di sport, entusiasmo e partecipazione con il “2° Trofeo Leo Constructions – Le emozioni del Giro continuano”, in programma domenica 31 maggio tra Lecce e Surbo.

Una manifestazione che si annuncia tra le più attese del panorama ciclistico giovanile pugliese e che vedrà la presenza di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni del Mezzogiorno.L’evento, promosso dalla LEO CONSTRUCTIONS SSD e inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, rappresenterà un importante momento di aggregazione sportiva e di valorizzazione del territorio, con un’intera giornata dedicata alle nuove generazioni delle due ruote.La competizione sarà valida come terza prova del Meeting Regionale Puglia Giovanissimi e come decima tappa del circuito interregionale “Ciclismo Oggi e Domani”, realtà che coinvolge società sportive di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Lazio.

Grande attesa anche per il Campionato Regionale Allievi Puglia 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.Il cuore organizzativo della manifestazione sarà allestito a Surbo, dove sorgerà anche il villaggio dedicato alle società partecipanti, agli atleti e alle famiglie.

L’organizzazione punta molto anche sulla comunicazione e sulla promozione dell’evento, con una diretta streaming sui canali social e riprese aeree realizzate tramite drone.

La giornata prenderà il via alle ore 8.30 con le gare riservate ai Giovanissimi, protagonisti delle prove mini sprint. Nel pomeriggio spazio invece alle categorie Esordienti e Allievi, impegnate su un circuito stradale di circa sei chilometri che attraverserà il territorio tra Lecce e Surbo.Particolare attenzione sarà dedicata anche all’aspetto sociale e inclusivo della manifestazione. Sono previste infatti attività promozionali rivolte ai bambini, momenti di avvicinamento alla bicicletta e iniziative dedicate alle famiglie, con il coinvolgimento di atleti paralimpici in una giornata che punta a trasmettere i valori autentici dello sport: rispetto, partecipazione e condivisione.

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alla storia del ciclismo grazie alla presenza del Gruppo Velocipedistico Pugliese, che proporrà una suggestiva esposizione di biciclette storiche e velocipedi d’epoca, offrendo agli appassionati un viaggio attraverso l’evoluzione di uno degli sport più amati dagli italiani.

Importante anche la rete di collaborazioni costruita attorno all’evento, con il supporto di partner tecnici e realtà impegnate nella valorizzazione del territorio attraverso sport, cultura e turismo esperienziale. Fondamentale, inoltre, la collaborazione delle amministrazioni comunali, delle forze dell’ordine, della Protezione Civile e dei volontari che garantiranno sicurezza e gestione della viabilità lungo il percorso di gara.

Il “2° Trofeo Leo Constructions” si conferma così non soltanto come una competizione sportiva, ma come una vera festa del ciclismo giovanile, capace di unire passione, territorio e comunità in un appuntamento destinato a crescere anno dopo anno.

Category: Costume e società, Sport