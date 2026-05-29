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DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 29 MAGGIO 2026 

| 29 Maggio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è venerdì 29 maggio 2026.

San Girolamo.

Il nostro amico di Ostuni Enzo Suma compie 44 anni: tanti cari auguri di buon compleanno!

E tanti auguri di buon compleanno a Lecce al consigliere comunale Andrea Guido.

1985. Come oggi, quarantuno anni fa, la Strage dell’Heysel. Nello stadio di Bruxelles, capitale del Belgio, trentanove persone, tifosi juventini, muoiono, e centinaia rimangono ferite, durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Proverbio salentino: CI GIRA LICCA E CI RESTA A CASA SICCA
La traduzione letterale è: chi gira lecca e chi resta a casa secca.
Questo proverbio sta ad indicare che coloro che vanno in giro per lavoro o anche per piacere, comunque portano a casa qualcosa.
Solitamente veniva utilizzato dalle donne salentine che quando uscivano per andare a trovare vicine di casa, parenti o amiche, queste non le lasciavano andare via senza avere offerto loro i prodotti della terra o qualche pietanza appena preparata.
Stava pure a significare che le persone che non restavano chiusi in  casa avevano più opportunità di fare incontri sentimentali.

Category: Costume e società

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