IMPORTANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTA ITALIA, INTERESSATO ANCHE IL SALENTO

Report della Questura di Lecce __________________

Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati.

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

La predetta attività ha interessato anche la provincia di Lecce ed è stata esperita dalla Squadra Mobile con il supporto di personale dell’U.P.G. e S.P., del Reparto Prevenzione Crimine e dei Commissariati di P.S., sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce.

Nell’ambito dell’attività in argomento, eseguita ad ampio spettro su tutto il territorio provinciale e concentratasi, dall’inizio del mese di maggio, prevalentemente nei luoghi interessati dalla c.d. “movida” attraverso la predisposizione di mirati servizi volti alla prevenzione e contrasto dei reati prevalentemente afferenti al mondo degli stupefacenti, sono state controllate complessivamente n. 972 persone, di cui 186 minorenni.

Sono state, altresì, esperite varie perquisizioni che hanno consentito di rinvenire e sequestrare sia sostanze stupefacenti riferibili ai cannabinoidi (per un totale di gr. 2.182,67) che all’eroina (gr. 1,7) ed alla cocaina (gr. 116,5), traendo in arresto 08 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, deferendo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per i medesimi reati ulteriori 33 soggetti ed elevando n. 15 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, si menzionano, tra gli altri:

– l’arresto di un uomo cl. 92 operato, in questo centro, dai poliziotti della Squadra Mobile di Lecce per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il predetto era stato colto nell’atto di cedere dello stupefacente ad una donna. La successiva attività ha consentito di rinvenire, in dosso allo stesso ed all’interno della propria autovettura la somma in denaro contante pari ad € 535,00, mentre all’interno della propria abitazione complessivi grammi 10,15 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento del narcotico;

– l’arresto di un uomo cl. 89, operato in Copertino da personale della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale del Commissariato di P.S. di Nardò (LE). In tale contesto sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione del soggetto complessivi grammi 35 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, grammi 202 di hashish e grammi 46,5 di marijuana, nonché tre bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento del narcotico, denaro contante in banconote di vario taglio per un totale di € 2.885,00 ed un dispositivo conta banconote. Sono stati, inoltre, rinvenuti grammi 628 di polvere pirica, detenuti in assenza della prevista autorizzazione, N. 4 petardi denominati “Cobra”, etichettati categoria f4 da 50 grammi cadauno.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Lecce, 30 maggio 2026

Category: Cronaca