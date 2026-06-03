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DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2026

| 3 Giugno 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 3 giugno 2026.

San Clotilde.

A Lecce la nostra amica Vita Mazzotta compie 59 anni: buon compleanno!

Dieci anni fa, l’ incidente  in piazza San Carlo a Torino: oltre millecinquecento feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Proverbio salentino: LA PIRA QUANDU E’ MATURA CATE SULA
La pera quando è matura cade da sola.
In altre parole quando la situazione matura si raccolgono i frutti senza fare alcuna fatica.

Category: Costume e società

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