DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2026
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 3 giugno 2026.
San Clotilde.
A Lecce la nostra amica Vita Mazzotta compie 59 anni: buon compleanno!
Dieci anni fa, l’ incidente in piazza San Carlo a Torino: oltre millecinquecento feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.
Proverbio salentino: LA PIRA QUANDU E’ MATURA CATE SULA
La pera quando è matura cade da sola.
In altre parole quando la situazione matura si raccolgono i frutti senza fare alcuna fatica.
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