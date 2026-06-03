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SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE / THE DAY AFTER

| 3 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Testo postato su Facebook con relative foto esplicative, di cui riproduciamo le due che ci sono sembrate più significative, dalla Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Litorale Ionico Leccese:

“Oltre 40 ettari di Bosco d’Arneo colpiti dal fuoco. Oggi siamo stati sul posto, seguendo l’evolversi della situazione insieme al personale ARIF. Tra cenere, fumo e vegetazione bruciata, il pensiero va a tutto ciò che non si vede: nidi, rifugi, fauna selvatica e biodiversità. Un bosco non è fatto solo di alberi. Oggi abbiamo visto il fuoco. Domani dovremo misurarne le conseguenze”.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE, QUESTA VOLTA COLPITA LA ZONA DI PUNTA PROSCIUTTO. LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI PORTO CESAREO FRANCESCO SCHITO

Category: Costume e società, Cronaca

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