SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE / THE DAY AFTER

(Rdl) _______________ Testo postato su Facebook con relative foto esplicative, di cui riproduciamo le due che ci sono sembrate più significative, dalla Lega Italiana Protezione Uccelli – Lipu Litorale Ionico Leccese:

“Oltre 40 ettari di Bosco d’Arneo colpiti dal fuoco. Oggi siamo stati sul posto, seguendo l’evolversi della situazione insieme al personale ARIF. Tra cenere, fumo e vegetazione bruciata, il pensiero va a tutto ciò che non si vede: nidi, rifugi, fauna selvatica e biodiversità. Un bosco non è fatto solo di alberi. Oggi abbiamo visto il fuoco. Domani dovremo misurarne le conseguenze”.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Costume e società, Cronaca