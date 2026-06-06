NELLA NOTTE NUOVI ASSALTI BANCOMAT

(Rdl) _______________ Notte di assalti al bancomat con esplosivi, un film che nel Salento abbiamo già visto e ripetutamente, ma che continua ad essere replicato. Questa volta addirittura un doppio assalto, a quanto emerge dalle prime indagini ad opera della stessa banda, e doppio fallimento.

Erano in sei, a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta e di un furgone, hanno fatto esplodere il bancomat dell’ UniCredit in piazza del Popolo a Muro Leccese, ma senza riuscire ad impossessarsi del denaro.

Poco dopo il copione si è ripetuto identico alle poste di piazza Vittorio Emanuele a Scorrano.

All’alba, la Giulietta, poi risultata rubata, è stata ritrovata bruciata nelle vicine campagne.

Indagini dei Carabinieri in corso.

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