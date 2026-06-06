PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE

Report della Questura di Lecce _____________

Polizia di Stato: il Questore di Lecce adotta 9 Avvisi Orali e 5 Fogli di Via Obbligatori.

La prevenzione come pilastro fondamentale dell’azione della Polizia di Stato e come risposta concreta alla richiesta di sicurezza dei cittadini. È questa la linea strategica impressa dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, incentrata sull’attività di prevenzione, in ogni settore e specialità della Polizia, come soluzione più tangibile ed efficace per contrastare l’illegalità prima che si ramifichi, garantendo così il controllo del territorio e la tranquillità pubblica.

​In quest’ottica di costante monitoraggio e contrasto ai fenomeni criminali, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha condotto le istruttorie delle misure di prevenzione proposte ed il Questore ha emesso nell’ultima settimana ben 9 provvedimenti di Avviso Orale e 5 Fogli di Via Obbligatori nei confronti di soggetti considerati, sulla base di elementi concreti e attuali, una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

​Per quanto riguarda gli avvisi orali i destinatari hanno un età compresa tra i 23 e i 52 anni e gli illeciti commessi per i quali è stata adottata la misura di prevenzione sono svariati, di seguito i dettagli:

​1) Ad Ugento un uomo ritenuto elemento pericoloso per la sicurezza pubblica a causa di una spiccata dedizione ad attività illecite. A suo carico figurano precedenti per furto aggravato in concorso, furti in abitazione, danneggiamenti, maltrattamenti contro familiari e conviventi, guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, oltre a una costante frequentazione di soggetti pregiudicati.

​2) A Maglie una donna già in attesa di giudizio per maltrattamenti in famiglia. Recentemente tratta in arresto per un tentativo di furto aggravato in concorso con un pluripregiudicato, era stata sottoposta ai domiciliari, misura da cui è successivamente evasa, collezionando una denuncia per evasione.

​3) Un uomo di Lecce dedito ad attività illecite, già denunciato all’Autorità Giudiziaria per reati legati alla produzione, fabbricazione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per ricettazione in concorso (reati contro il patrimonio).

​4) Un uomo di Nardò, già noto per reati contro la persona (ingiurie e minacce) e contro il patrimonio (furto aggravato e in concorso). Ha accumulato deferimenti per inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, percosse e lesioni personali (per cui ha riportato condanne). Già sottoposto alla libertà controllata, è stato anche segnalato per danneggiamento a seguito di incendio e guida senza patente (mai conseguita).

​5) Un uomo di nazionalità straniera, considerato di elevata pericolosità sociale. Vanta condanne per detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Già denunciato in passato per associazione mafiosa, di recente è stato nuovamente denunciato per la detenzione abusiva di una pistola con munizionamento e per la frequentazione di pregiudicati.

​6) Un giovane uomo di nazionalità straniera deferito in stato di libertà per i reati di rissa e lesioni personali. In precedenza era già stato denunciato dalla Questura di Taranto per tentato furto in concorso.

​7) Un uomo di Diso con condanne per getto pericoloso di cose, lesioni personali colpose, porto d’armi, minaccia e numerosi furti (anche in concorso). Già denunciato per evasione e guida senza patente con l’aggravante della reiterazione nel biennio, si trova attualmente in attesa di giudizio per violenza, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale. È inoltre un assuntore abituale di stupefacenti.

​8) Un giovane di nazionalità straniera colpito da avviso orale poiché ritenuto socialmente pericoloso. Il provvedimento scaturisce da denunce in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto in abitazione in concorso e dalla accertata frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

​9) Un leccese, con condanne per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a denunce per minacce, atti persecutori (stalking), porto d’armi, furto e numerose evasioni. L’ultimo episodio lo ha visto arrestato in flagranza di reato per evasione da parte del Nucleo Radiomobile di Lecce.

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​Dei cinque Fogli di Via Obbligatori emessi dal Questore, uno è stato proposto dal Commissariato di P.S. di Galatina e gli altri quattro sono stati emessi su proposta dell’Arma dei Carabinieri:

​1) Allontanamento da Galatina per anni 2 (Proposta del Commissariato di P.S. di Galatina)

Ha colpito una giovane donna straniera, domiciliata a Lecce presso il campo Panareo, sorpresa a Galatina mentre circuiva anziani chiedendo l’elemosina in modo sospetto. Pluricensurata per reati contro il patrimonio (specie in danno di anziani), appartiene a un nucleo familiare dedito a tali reati su scala nazionale e all’impiego di minori nell’accattonaggio. Già destinataria di simili divieti in altri comuni (ed inottemperante ad alcuni di essi), non avendo motivi legittimi per permanere a Galatina, è stata colpita dal divieto di ritorno nel comune e frazioni per 2 anni.

​2) Allontanamento da Surbo per anni 3 ( (Proposta dell’Arma dei Carabinieri)

I Carabinieri di Surbo hanno sorpreso un 49enne di Lecce – con precedenti per invasione di edifici, violenza a P.U. e porto d’armi – mentre tentava di abbattere il muro di protezione di un alloggio popolare per occuparlo abusivamente. Vistosi scoperto, l’uomo ha minacciato di morte i militari con un coltello. Il Questore gli ha ordinato l’allontanamento immediato da Surbo con divieto di ritorno per 3 anni.

​3) Allontanamento da Ugento per anni 3 ( (Proposta dell’Arma dei Carabinieri)

Un uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre tentava di rubare un Fiat Doblò parcheggiato. L’uomo è sfuggito scavalcando la recinzione di una proprietà privata, ma ha lasciato sul posto la propria auto con il motore acceso e i documenti all’interno, permettendo l’immediata identificazione. Per lui è scattato il foglio di via con divieto di ritorno a Ugento per 3 anni.

​4) Allontanamento da Zollino per anni 3 ( (Proposta dell’Arma dei Carabinieri)

Una donna residente a Maglie è stata sorpresa con un complice all’interno di una villetta a Zollino, dopo aver forzato la catena del cancello d’ingresso. Tratta in arresto in flagranza per furto in concorso dai Carabinieri di Soleto, e considerati i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l’assenza di legami lavorativi o di residenza a Zollino, il Questore ne ha disposto l’allontanamento per 3 anni.

​5) Allontanamento da Novoli per anni 3 ( (Proposta dell’Arma dei Carabinieri)

Un 26enne di Manduria, insieme a un complice minorenne, ha teso un agguato in una strada buia a una donna, costringendola a scendere dalla propria auto per rapinarla del mezzo. Successivamente, usando i documenti trovati nella borsa della vittima, i due si sono introdotti nella sua abitazione rubando borse e giubbotti di marca, occhiali e preziosi. Intercettati poco dopo a bordo dell’auto rapinata, sono stati arrestati dopo un breve inseguimento dai Carabinieri di Novoli. Il 26enne, gravato da numerosi precedenti, è stato colpito dal divieto di ritorno nel comune di Novoli e frazioni per 3 anni.

​L’applicazione coordinata di queste misure di prevenzione personali e interdittive testimonia la massima attenzione delle Forze dell’Ordine nel neutralizzare tempestivamente le condotte antisociali e predatorie, restituendo sicurezza e legalità alle comunità della provincia.

Lecce, 6 giugno 2026

Category: Cronaca