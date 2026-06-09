PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE GIAMPIETRO LIONETTI

Report della Questura di Lecce _____________

Sicurezza pubblica e controllo del territorio: il Questore di Lecce emette nuove misure di prevenzione personali

Nell’ambito delle costanti attività di monitoraggio e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, volte a garantire la sicurezza pubblica e il decoro urbano nel territorio salentino, il Questore della Provincia di Lecce, dott. Giampietro Lionetti, ha adottato nei giorni scorsi una serie di incisivi provvedimenti di natura preventiva. Tra questi, si evidenziano tre avvisi orali firmati all’esito di mirate attività istruttorie condotte in sinergia con le diverse articolazioni della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Il primo provvedimento scaturisce da una proposta del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò e colpisce una cittadina straniera di 32 anni. La donna si è resa responsabile di condotte ritenute fortemente lesive della sicurezza e dell’incolumità comune, culminate in passato in denunce per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per i reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

Un secondo avviso orale è stato emesso su proposta della Compagnia Carabinieri di Tricase nei confronti di un trentunenne originario di Casarano e residente a Miggiano. Il soggetto ha evidenziato una spiccata e continuativa propensione a delinquere. L’uomo, già gravato da condanne per lesioni personali e resistenza continuata a Pubblico Ufficiale, nonché per maltrattamenti in famiglia, risulta attualmente in attesa di giudizio per i reati di minaccia, porto abusivo di armi ed evasione. Inoltre, ha concorso il recente rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sull’alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti durante la guida.

Infine, l’emissione di un’ulteriore misura di prevenzione ha riguardato un 42enne nato a Copertino e residente a Lecce. L’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura ha fatto emergere una condotta stabilmente dedita ad attività illecite. Oltre a plurime condanne definitive per produzione e traffico di stupefacenti e a una denuncia per favoreggiamento reale, l’uomo è risultato attivamente coinvolto in gravi episodi di turbativa dell’ordine pubblico in ambito sportivo. A suo carico sono state infatti riscontrate denunce per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, lancio di materiale pericoloso, nonché scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni calcistiche.

Lecce, 9 giugno 2026

Category: Cronaca