NOVITA’ EDITORIALI / “Teresina e la marchesa”, ROMANZO STORICO DI PAOLA MARIA LIOTTA, RACCONTA UNA STORIA DI RISCATTO FEMMINILE

di Raffaele Polo _________________

Paola Maria Liotta è nata a Noto nel 1967 ed è docente di materie letterarie e latino presso il liceo di Avola, la città in cui risiede. È autrice di quattro sillogi in versi, racconti pubblicati in diverse antologie, un atto unico sulla figura di Briseide e numerosi romanzi.

Le sue storie sono avvincenti ed hanno come protagoniste donne coraggiose e indomite, che non si piegano ad un destino che pare volerle sempre succubi e rassegnate. E anche in questo ‘Teresina e la Marchesa’ (Ianieri Edizioni, 304 pagine, 18 euro) la protagonista è Teresa Magnano che vive in Sicilia, in un periodo decisamente difficile: siamo nella seconda metà del 1500 e nella val di Noto imperversano l’assedio turco, le carestie, la peste… Reduce da una terribile vicenda che l’ha resa orfana, trova come unico rifugio il convento e, nelle sue peregrinazioni, impara a sopravvivere in un mondo ostile di monache astiose, educande di nobili origini e povere orfanelle come lei, pur con fugaci squarci di luce e di bene. Ma in quella ‘picciridda’ testarda e ribelle cova una sete di sapere, di libertà e di giustizia che la rende diversa dalle altre.

Infine, l’approdo al celebre Cummentu di Noto. Sarà la Badessa, Donna Venerina de Maria, a intravedere per prima il talento di Trisina; saranno poi Beatrice Calvo e Leonora de Maria a diventare sue sorelle d’elezione; sarà la Marchesa d’Avola, Donna Maria d’Aragona e de Marinis, a leggere nel suo cuore e a darle il suo appoggio. Teresina sboccerà in una giovane donna capace di parlare da pari a pari ai potenti e di dare voce alle più umili.

Teresina e la Marchesa è il romanzo di una resurrezione: la storia di una ragazza che, nata per essere oppressa, trova nel legame fra donne – una Badessa, una Marchesa, un coro sodale di amiche – la forza e la volontà di cambiare il proprio destino e quello di molte altre.

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