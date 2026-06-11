INDAGINI DELLA FINANZA A LECCE E DINTORNI SU PRODOTTI IRREGOLARI: SEQUESTI, DENUNCE, SANZIONI

(Rdl) ______________

Nei giorni scorsi militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce (nella foto) hanno condotto un’operazione che ha interessato numerosi esercizi commerciali del centro cittadino e dei Comuni limitrofi, individuati sulla base di analisi specifiche.

L’attività ha permesso di sottoporre a sequestro amministrativo circa 190 mila prodotti: si spazia dagli accessori d’abbigliamento, alla bigiotteria, al settore alimentare, ma anche prodotti per l’estetica e per tatuaggi, tutti privi delle indicazioni minime di sicurezza relative alla composizione, pertanto ritenuti pericolosi per la salute umana.

Inoltre, i Finanzieri hanno individuato alcuni depositi di bibite e bevande alcoliche, presso i quali sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, già pronte per la vendita al dettaglio, oltre 3.200 lattine di bevande gassate e bottiglie di superalcolici, per quasi 2.000 litri complessivi, provenienti dall’estero e non tracciabili.

Si è proceduto alla segnalazione alle Autorità competenti dei quattordici persone ritenute responsabili, alle quali inoltre sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 15.000 euro.

Le indagini proseguono al fine di disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera.

Category: Cronaca