DA SABATO 13 GIUGNO E FINO AL 13 SETTEMBRE RITORNA “Salento in bus”

Comunicazione istituzionale della Provincia di lecce _________________

COLLEGAMENTI SERALI E CORSE RAPIDE DIRETTE TRA LE NOVITA’ DI “SALENTOINBUS 2026”: AL VIA DA SABATO 13 GIUGNO IL SERVIZIO DI TRASPORTO ESTIVO DELLA PROVINCIA DI LECCE

“SalentoinBus è uno dei progetti più longevi e più identitari della Provincia di Lecce. In questi anni è diventato un simbolo di un Salento aperto e accessibile. Oggi non ci limitiamo soltanto a custodire una buona esperienza del passato, la rinnoviamo e la adattiamo alle esigenze di chi vive e visita il nostro territorio”.

Così il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino nella conferenza stampa di presentazione di “SalentoinBus 2026”, il servizio di trasporto pubblico, ideato e organizzato dall’Ente di Palazzo dei Celestini, che permette a residenti e turisti di raggiungere le principali mete costiere e dell’entroterra salentino, durante la stagione estiva.

“Le principali novità del 2026 riguardano l’introduzione dei collegamenti serali e notturni verso le più importanti località costiere e l’attivazione di corse rapide che consentiranno di ridurre i tempi di percorrenza. Sono innovazioni che migliorano la qualità del servizio, favoriscono una mobilità più sicura e permettono di vivere il Salento in maniera ancora più libera e sostenibile. SalentoinBus continua così ad essere non soltanto un servizio di trasporto, ma una vera infrastruttura della nostra offerta turistica, capace di rispondere anche alle esigenze dei residenti. La qualità dell’accoglienza passa dalla qualità dei collegamenti e dalla capacità di offrire servizi efficienti, integrati e vicini alle esigenze delle persone. Un progetto storico che, proprio perché è stato capace di rinnovarsi, continua ad essere uno dei migliori esempi di collaborazione e di visione strategica al servizio del territorio”, ha proseguito il presidente Tarantino.

La nuova edizione di SalentoinBus, che sarà attivo dal 13 giugno al 13 settembre, è stata illustrata nei dettagli dal dirigente del Servizio Pianificazione Servizi di trasporto e mobilità dell’Ente Roberto Serra.

Hanno preso parte all’incontro con i giornalisti anche il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Francesco Volpe e l’amministratore unico di Stp Fabrizio Marra. Presenti, inoltre, il capo di Gabinetto della Provincia di Lecce Roberto Merenda e il consigliere regionale Stefano Minerva.

“Sali a bordo e vivi il Salento è il nuovo slogan che abbiamo ideato e che lanciamo anche come invito a muoversi e vivere in modalità sostenibile il nostro territorio nella nuova stagione estiva 2026. Proprio per promuovere ancora di più Salentoinbus, che la Provincia di Lecce ha creato, fatto crescere e consolidato negli anni, attiveremo iniziative promozionali anche in collaborazione con tutti gli attori territoriali, che faranno da moltiplicatore informativo per tutto il periodo del servizio”, ha evidenziato il dirigente Roberto Serra, ricordando come Salentoinbus 2026 sarà strutturato su una percorrenza totale di ben 554mila km, con un investimento complessivo di 1 milione e 200mila euro.

Ecco le principali novità e informazioni sul servizio:

PERIODO. Si è confermato il periodo di validità del servizio, estendendolo al massimo, compatibilmente con il periodo di effettuazione dei servizi scolastici, prevedendo l’avvio il 13 giugno ed il termine il 13 settembre.

NUMERO LINEE. Anche dopo la sperimentazione effettuata nell’ultima annualità, sono state confermate tutte le linee previste, sia per quanto attiene le linee principali (da 101 a 110), che per quelle di supporto (da 201 a 210), per un totale di 30 linee. In particolare, ci saranno 10 linee principali di collegamento tra il capoluogo e/o l’entroterra e le località costiere, integrate da altre 10 linee di supporto e ulteriori 10 linee complementari, che permettono di raggiungere praticamente tutto il territorio salentino.

RIMODULAZIONE ORARI ED ESTENSIONE IN FASCIA SERALE/NOTTURNA. In base al numero ed alla distribuzione degli utenti negli ultimi anni, sono stati rimodulati gli orari delle corse di alcune linee. Inoltre, sono previste corse in fascia serale/notturna nei collegamenti verso le cinque principali località costiere del Salento (San Foca, Torre dell’Orso, Otranto, S. Maria di Leuca, Gallipoli, S. Caterina, Porto Cesareo), con un arrivo in prima serata ed un rientro intorno alla mezzanotte.

CORSE RAPIDE. Nelle fasce orarie più critiche, tra il comune capoluogo e le stesse località costiere (San Foca-Torre dell’Orso, Otranto, Porto Cesareo, S. Maria di Leuca, Gallipoli) sono state introdotte alcune corse rapide dirette, riducendo i tempi di viaggio.

ALTRI COLLEGAMENTI. Stazione ferroviaria di Lecce: tutte le linee in transito su Lecce fermano nei pressi della Stazione ferroviaria per l’opportuna integrazione con i mezzi a lunga percorrenza; Aeroporti di Brindisi e Bari: raggiungibili con servizi regionali effettuati da SITA/SEAT in partenza dal City Terminal di Lecce; San Pancrazio Salentino e Valle d’Itria: raggiungibili con servizi regionali ed extraprovinciali effettuati da FSE/STB Brindisi in partenza da Lecce e da Torre Lapillo; Marine di Lecce: raggiungibili con servizi comunali effettuati da SGM in partenza da Lecce.

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA. Anche quest’anno, per la vendita di biglietti e prenotazione del posto sarà disponibile il sistema di biglietteria elettronica, sulla piattaforma informatica Itineris del Consorzio Cotrap.

SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI UTENTI. Sul portale della Provincia di Lecce (www.provincia.le.it) sono disponibili tutte le informazioni sul servizio. Per assistenza, inoltre, sarà attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, il call center al numero 379 3337979.

Lecce, 12 giugno 2026

Category: Costume e società, Cronaca