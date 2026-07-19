DOPO UNA FINALINA ‘PAZZA’, ALL’INGHILTERRA IL TERZO POSTO

di Elena Vada ______________ Senza molte aspettative di spettacolo ieri sera ci siamo apprestati ad assistere alla partita Francia-Inghilterra che sono in campo allo stadio di Miami, per il terzo e quarto posto della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Questa sarà l’ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina dei Bleus.

Il commissario tecnico francese chiude un ciclo durato quattordici anni, durante il quale ha vinto il Mondiale 2018, raggiunto la finale nel 2022 e condotto la Francia in tre semifinali consecutive della Coppa del Mondo.

C’è pure il grande Kylian Mbappé, arrivato alla finalina con otto reti nel torneo e ancora in corsa per la Scarpa d’Oro.

La squadra inglese di Thomas Tuchel (nella foto) inizia bene la partita con grinta e determinazione, mentre la Francia sembra deconcentrata.

I francesi girano a vuoto…

L’Inghilterra chiude il primo tempo 4-0.

Non ci possono essere commenti su questo risultato. Gol di Rice e Konsa, doppietta di Saka. Bleus inesistenti.

L’unico francese ad averci realmente provato nel primo tempo, è MBappè, gli altri sono rimasti a guardare.

Mamma mia … scusate l’interloquire, la Francia NON HA GIOCATO!

Brutta partita in generale, comunque.

Per la storia: è la seconda volta che la Francia si trova in svantaggio di 4 gol ai Mondiali. L’ultima volta fu nella semifinale del 1958 contro il Brasile.

Deschamps inizia il secondo tempo facendo entrare quattro giocatori: Upamecano, Barcola, Dembélé e Digne.

I francesi sono scatenati.

Che gli avrà detto Deschamps negli spogliatoi? … che stavano facendo una figuraccia!

48′: accorcia la Francia: Mbappé mette in rete la palla del 4-1. Fa un bellissimo movimento all’interno dell’area di rigore e sorprende alle spalle, la difesa avversaria.

E adesso Deschamps sa che la partita si riapre. DEVE riaprirsi!

54′: ancora un’iniziativa di Mbappé, bravo a servire l’assist sulla corsa a sinistra di Barcola che una volta inserito in area di rigore segna il gol del 2-4.

67′: doppietta di Mbappè

Decimo gol, 22° ai Mondiali: sinistro che non lascia scampo a Henderson, dimenticato a centro area dalla difesa inglese. Siamo 4-3 per l’Inghilterra, ma è tutta un’altra partita. Riaperto il match.

85′: Malo Gusto stende Spence in area, rigore netto.

87′: Saka spiazza Maignan e incrocia col mancino 5-3 per l’Inghilterra.

Ma non è finita. Finale emozionatissima.

90’+6′: Francia in gol con Dembélé 5-4

90’+8′: Inghilterra in gol con Bellingham 6-4.

In questo secondo tempo ci siamo divertiti.

La squadra di Thomas Tuchel si prende il terzo posto al Mondiale, dopo questa pazza sfida, vinta contro i francesi.

Mi spiace per i Bleus all’ultima panchina di Deschamps, che certo non saluta in modo felice e positivo.

Ci vediamo questa sera per la finalissima: Spagna-Argentina per la Coppa del Mondo.

Vinca il migliore.

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