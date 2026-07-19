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MARCHWINSKI SALUTA E VA IN POLONIA

| 19 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _____________

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive di Filip Marchwinski al KS Cracovia. 

Dopo quella di Ramadani del 6 luglio scorso, è la seconda cessione in questo calciomercato, ma in questo caso si tratta di un calciatore che, in due anni, aveva collezionato poche presenze e che non rientrava più nei piani della società.

Nessuna novità per gli acquisti. ______________

LA RICERCA nel nostro articolo del 27 luglio 2024 e del 13 luglio scorso

CENTROCAMPISTA OFFENSIVO, 22 ANNI, IL POLACCO MARCHWINSKI L’ULTIMA SCOMMESA DI CORVINO
SOTTO LO SGUARDO VIGILE DI EUSEBIO DI FRANCESCO QUESTA MATTINA I TEST MEDICI E POI IN CAMPO A MARTIGNANO, E’ INIZIATA COSI’ LA STAGIONE CALCISTICA 2026 – 2027 DEL LECCE

Category: Sport

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