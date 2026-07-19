MARCHWINSKI SALUTA E VA IN POLONIA
(Rdl) _____________
L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive di Filip Marchwinski al KS Cracovia.
Dopo quella di Ramadani del 6 luglio scorso, è la seconda cessione in questo calciomercato, ma in questo caso si tratta di un calciatore che, in due anni, aveva collezionato poche presenze e che non rientrava più nei piani della società.
Nessuna novità per gli acquisti. ______________
LA RICERCA nel nostro articolo del 27 luglio 2024 e del 13 luglio scorso
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