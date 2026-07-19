IL FILM IL PADRINO PARTE III, PAPA LUCIANI E LE DOMANDE CHE NON DOVREBBERO FARE PAURA ALLA RICERCA STORICA

di Cristina Pipoli ________________

Esiste un filo sottile che li unisce: il bisogno di comprendere ciò che, all’epoca dei fatti, appariva oscuro o incompleto. Non per alimentare il mistero, ma per verificare come siano nate certe narrazioni, quali elementi abbiano trovato conferma nel tempo e quali, invece, siano rimasti privi di riscontri.

Sono un’educatrice che legge documenti, ascolta le voci del tempo, confronta le fonti e si pone domande.

La storia insegna che il potere, in ogni epoca, lascia tracce. Talvolta sotto forma di documenti, talvolta attraverso testimonianze, talvolta attraverso interrogativi che continuano a emergere a distanza di anni. Ma il compito del giornalista non è sostituire le prove con le convinzioni: è cercare, verificare e contestualizzare.

Quando si seguono i documenti, si incrociano le date e si analizzano i contesti, emergono spesso coincidenze, relazioni e passaggi che meritano di essere approfonditi. Alcuni trovano conferma nelle fonti. Altri restano aperti al dibattito storico. È proprio per questo che la ricerca non può fermarsi al sospetto, ma deve procedere attraverso prove, documenti, testimonianze verificabili e riscontri oggettivi.

La curiosità genera domande. La ricerca pretende risposte fondate.

Per questo motivo non mi accontento dei dubbi e non considero sufficienti le affermazioni prive di riscontri. Cerco carte, documenti, date, firme, dichiarazioni e contesti. Cerco ciò che può essere verificato.

Ecco cosa sto facendo nel mio secondo anno di percorso giornalistico: restituire ai documenti il loro valore, alle domande la loro dignità e ai fatti il rigore che meritano.

Perché la storia appartiene ai fatti.

E le domande, quando sono oneste, non dovrebbero mai fare paura.

Non ho interessi da difendere né appartenenze da tutelare. Considero questa libertà un vantaggio, perché consente di avvicinarsi alle fonti con indipendenza e spirito critico.

Non prometto verità definitive. Nessuna ricerca seria dovrebbe farlo.

Ma credo che il confronto tra documenti, testimonianze e fonti possa impedire che il silenzio diventi l’unica versione della storia.

Per questo continuo a rileggere le parole di Giovanni Paolo I raccolte da Ermenegildo Fusaro e a interrogarmi sul loro significato.

Quali questioni economiche e finanziarie erano aperte all’interno del Vaticano nel settembre del 1978?

In quale contesto Giovanni Paolo I pronunciò la frase: «Noi non abbiamo da scambiare alcun bene temporale, nessun interesse economico da discutere»?

Perché quelle parole continuano ancora oggi a suscitare interesse tra studiosi, giornalisti e ricercatori?

Esistono documenti, testimonianze o fonti che consentano di comprendere meglio il contesto in cui furono pronunciate?

E quale significato attribuiva Giovanni Paolo I a quel richiamo alla totale assenza di interessi economici da negoziare?

Sono domande.

Non accuse.

Sono interrogativi che meritano di essere approfonditi attraverso le fonti, senza pregiudizi e senza conclusioni già scritte.

Perché la ricerca storica non vive di certezze costruite a tavolino.

Vive di documenti.

In contesti nei quali interessi economici, politici, criminali e istituzionali si intrecciano, il rischio di confondere fatti, ipotesi e narrazioni è sempre presente. Per questo motivo è necessario affidarsi ai documenti, alle testimonianze verificabili e alle fonti che il tempo ha conservato.

Ecco cosa sto facendo nel mio secondo anno di percorso giornalistico: restituire ai documenti il loro valore, alle domande la loro dignità e ai fatti il rigore che meritano.

Perché la storia appartiene ai fatti.

E le domande, quando sono oneste, non dovrebbero mai fare paura.

Non ho interessi da difendere, né appartenenze da tutelare. Considero questa libertà un vantaggio, perché rappresenta il primo passo verso una ricerca condotta con indipendenza e spirito critico.

Non prometto la verità assoluta. Nessuna ricerca seria dovrebbe farlo.

Ma credo che il confronto tra documenti, testimonianze e fonti possa impedire che il silenzio diventi l’unica versione della storia.

Non mi accontento dei dubbi, né di racconti privi di riscontri. Cerco ciò che può essere verificato: documenti, dichiarazioni, date, testimonianze attendibili e le parole lasciate da coloro che hanno vissuto direttamente gli eventi.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 19 maggio e del 23 giugno scorsi

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