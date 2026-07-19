banner ad
banner ad

TURISTA MUORE A TORRE SAN GIOVANNI

| 19 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Un anziano di 72 anni, Leonardo Carusi, di Roma, in vacanza al campeggio Riva di Ugento, è morto nella tarda mattinata di ieri nella marina di Torre San Giovanni. Stava facendo il bagno in mare, a pochi metri dalla riva, quando è stato stroncato da un malore improvviso. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, prima da parte degli altri bagnanti, fra i quali la moglie che era con lui, poi dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«