TURISTA MUORE A TORRE SAN GIOVANNI

(Rdl) _________________ Un anziano di 72 anni, Leonardo Carusi, di Roma, in vacanza al campeggio Riva di Ugento, è morto nella tarda mattinata di ieri nella marina di Torre San Giovanni. Stava facendo il bagno in mare, a pochi metri dalla riva, quando è stato stroncato da un malore improvviso. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, prima da parte degli altri bagnanti, fra i quali la moglie che era con lui, poi dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

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