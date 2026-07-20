COPERTINO SPORT CHANNEL RACCONTA IL SOGNO DI EROS RENNA: SONO UN B-BOY E VOGLIO CONTINUARE A CRESCERE

(Rdl) _________________ Ha soltanto 17 anni, ma ha già le idee molto chiare sul proprio futuro. Eros Renna non ama essere definito semplicemente un ballerino: lui si presenta con orgoglio come un B-Boy, perché per lui il breaking è uno stile di vita prima ancora che una disciplina sportiva.

Ospite di Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento, Eros ha raccontato il suo percorso, fatto di passione, sacrificio e tanta voglia di migliorarsi ogni giorno. Durante l’intervista ha spiegato di aver già avuto l’opportunità di frequentare corsi di specializzazione a Washington, un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con realtà internazionali e di arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano.

Ma quel traguardo rappresenta soltanto un punto di partenza. Il giovane atleta ha dichiarato di voler continuare a studiare, allenarsi e perfezionarsi, convinto che nel breaking non si smetta mai di imparare. Determinazione, umiltà e desiderio di mettersi continuamente in gioco sono le caratteristiche che emergono con forza dal suo racconto.

La sua testimonianza è un esempio concreto di come lo sport e la danza possano diventare strumenti di crescita personale, capaci di insegnare disciplina, rispetto e perseveranza. Un messaggio importante rivolto soprattutto ai giovani, invitati a credere nei propri sogni e a lavorare con costanza per realizzarli.

Con storie come quella di Eros Renna, Copertino Sport Channel continua a valorizzare i talenti del territorio, dando spazio a ragazzi che, con passione e impegno, portano in alto il nome del Salento anche oltre i confini nazionali.

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