GINOSA, GIOVANE ROMENO ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI ALLA COMPAGNA

(Rdl) _______________ I Carabinieri di Ginosa hanno arrestato un giovane di 36 anni di nazionalità romena, con l’accusa di maltrattamenti contro la compagna convivente, di 52 anni.

L’intervento è scaturito dalla richiesta di aiuto della vittima, che ha consentito ai militari dell’Arma di raggiungere rapidamente l’abitazione della coppia. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, l’uomo avrebbe minacciato di morte la donna e tentato di introdursi con la forza nell’abitazione, colpendo ripetutamente la porta d’ingresso con calci e pugni.

La vittima avrebbe inoltre riferito di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito analoghi episodi di violenza.

L’uomo, già destinatario in precedenza di un provvedimento di ammonimento del Questore, si trova ora nel carcere di Taranto, come disposto dall’autorità giudiziaria.

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