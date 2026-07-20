LA SPAGNA VINCE I MONDIALI DI CALCIO

di Elena Vada _______________

Al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, stasera 19 luglio, si assegna il Mondiale 2026. Capienza complessiva stadio: ottantatremila spettatori. È stracolmo!

Trump è giunto con l’elicottero Marine One, aeromobile del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che trasporta il Presidente in carica.

Arbitra lo sloveno Slavko Vincic

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni

Prima dell’inizio partita, Jennifer Hudson canta l’inno americano, mentre Laura Pausini, Nicole Scherzinger e Robbie Williams si sono esibiti nel brano “Desire”, inno ufficiale della Fifa.

Sul campo c’è anche Tom Cruise, che fa un gradevole discorso.

Questa è una finale dal sapore particolare perché, per la prima volta nella storia dei Mondiali, vediamo contrapporsi i Campioni d’Europa in carica e la nazionale che ha trionfato nell’ultima Copa America, ovvero: il meglio del calcio mondiale.

Da un punto di vista spettacolare, la ‘sfida nella sfida” di Argentina-Spagna, è quella tra la giovane stella del Barcellona Lamine Yamal (un solo gol nella competizione) diciannove anni compiuti da pochi giorni (il 13 luglio) e Lionel Messi, che a trentanove anni, ha saputo, ancora una volta, incantare il mondo intero con le sue giocate, e i suoi otto gol.

E, per essere maliziosi non è solo Messi-Yamal, c’è la sfida politica tra Trump e Sanchez e la scaramanzia di Milei.

Noi di LecceCronaca.it, tifiamo per il buon gioco e la correttezza in campo… con tanta nostalgia (e un po’ di amarezza) per gli azzurri esclusi dalla competizione.

Ad inizio della gara, entrambe le squadre sono molto prudenti.

Punteggio bloccato sullo 0-0: ritmi alti all’inizio ma, dopo l’hydration break, si è abbassata l’intensità del match, anche se la Spagna pare più attiva.

Decisamente meglio la Roja in questo primo tempo. Pochi palloni per Messi e ritmi bassi probabilmente condizionati, anche dal grande caldo.

Half Time show sul modello americano, del Super Bowl. Artisti internazionali si esibiscono sul palco allestito al centro del MetLife Stadium di New York, durante l’intervallo: Madonna, Shakira, che si esibisce con i Burna Boy nella colonna sonora dei Mondiali ‘Dai dai’, Justin Bieber, dei Coldplay, dei BTS e di Gustavo Dudamel. Americanata!

Secondo tempo ripartito come era iniziato il primo, con la Spagna subito in avanti che ci prova e riprova e l’Argentina (che pare stremata) in difesa.

L’Argentina resta senza tiri in porta e fatica a superare il centrocampo.

Dov’è Messi? L’Argentina soffre.

93′ Intervento durissimo di Enzo Fernandez su Cubarsì. Espulso! L’Argentina chiuderà la gara in dieci uomini.

97′ Grande punizione del talento spagnolo Yamal: mancino indirizzato all’angolino, ma vola il portiere Martinez, che in questa partita ha fatto miracoli

Supplementari:

Comincia il primo tempo supplementare, con la Spagna ancora in avanti e l’Argentina costretta a difendersi, soprattutto adesso in inferiorità numerica.

93′ Altra occasione per la Spagna, con Pedri che imbuca per Nico Williams: colpo di testa. Respinge Martinez.

96′ – Annullato gol a Nico Williams!

L’Argentina è stremata. I giocatori non corrono, si trascinano per il campo, si reggono con la forza dell’orgoglio.

Finisce il primo tempo supplementare e non cambia il copione tattico del match.

Spagna dominante.

106′ Gol Spagna

Ferran Torres porta la Spagna in vantaggio!

Rete dell’attaccante del Barcellona, che conclude con un potente sinistro, che non lascia scampo a Martinez.

120’+5′ Ultimo momenti del Mondiale 2026: la Spagna cerca di congelare il possesso del pallone.

120’+6′ Fine.

Finisce qui! La Spagna batte per 1-0 l’Argentina ed è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia.

La Roja ha comandato la partita, anche se si è scontrata con la dura difesa argentina.

Gli uomini di Scaloni, anche dopo l’espulsione di Enzo Fernandez, hanno provato a resistere e addirittura dopo lo svantaggio sono riusciti a rendersi pericolosi, con Simeone che ha sprecato un’ottima chance.

Messi, dunque, saluta i Mondiali con una sconfitta, ma a testa alta.

Il Presidente Trump, che generalmente è abituato a palline più piccole, quelle del golf, premierà i vincitori.

Ma che avrà capito della partita di football?

Tanta delusione sul volto di Leo Messi, che sognava un addio diverso alla nazionale argentina. Ha le lacrime agli occhi mentre, sugli spalti cantano il suo nome: “Non piangere Leo, resti tra i più grandi, senza dubbio!”.

Ora viene premiata la Spagna che ha vinto meritatamente. Ci ha creduto, tirando in porta un’infinità di volte, in questa partita.

Campioni del mondo dopo essere stati campioni d’Europa.

… e mi faccio una domanda: perché la nazionale italiana è rimasta fuori per la terza volta? Vedremo chi sarà il nostro nuovo CT e aspettiamo il prossimo mondiale.

A tutti gli amici sportivi

BUONA NOTTE.

Category: Sport