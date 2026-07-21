COPERTINO RISPONDE ALL’EMERGENZA SANGUE: AVIS E STAZIONE DI SERVIZIO SANSONE PROMUOVONO UNA GIORNATA STRAORDINARIA DI DONAZIONE

Rdl_______In un periodo in cui la carenza di sangue rappresenta una delle principali criticità per il sistema sanitario, anche la comunità di Copertino sceglie di fare la propria parte con un’iniziativa concreta di solidarietà.

La sezione AVIS Comunale di Copertino, in collaborazione con la Stazione di Servizio Bar Sansone, ha organizzato una giornata straordinaria di donazione del sangue, con l’obiettivo di contribuire ad aumentare le scorte a disposizione degli ospedali e rispondere all’emergenza che, soprattutto durante il periodo estivo, mette a dura prova i centri trasfusionali.

La Regione Puglia, nel Piano Sangue 2026, ha ribadito la necessità di incrementare la raccolta per garantire l’autosufficienza trasfusionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Copertino, dalle ore 8.00 alle 11.30.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando il numero 376 1622205.

Ogni sacca di sangue può salvare fino a tre vite e consente di assicurare trasfusioni indispensabili per interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e cure per numerosi pazienti. Proprio nei mesi estivi, tra partenze per le vacanze e caldo intenso, il numero delle donazioni tende a diminuire, mentre il fabbisogno degli ospedali resta costante. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti i cittadini idonei alla donazione: un piccolo gesto che richiede pochi minuti ma che può fare la differenza tra la vita e la speranza per chi attende una trasfusione.

Un esempio di collaborazione tra volontariato e realtà imprenditoriali del territorio che dimostra come, insieme, sia possibile rispondere con generosità e senso civico a un bisogno concreto della comunità.

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