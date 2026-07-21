L’INCENDIO DEL GIORNO A MINERVINO

(Rdl) ________________ Segnalazione di ieri sera lunedì 20 luglio della Protezione Civile:

Incendio in località “Marciane” – Minervino di Lecce / Uggiano la Chiesa. Nella giornata di oggi, 20 luglio 2026, un incendio di vegetazione si è sviluppato in località “Marciane”, nel territorio compreso tra Minervino di Lecce e Uggiano La Chiesa. Favorito dalle elevate temperature e dalle condizioni climatiche, il rogo ha interessato anche un’ampia porzione di macchia mediterranea, con il concreto rischio di provocare conseguenze ben più gravi per il patrimonio ambientale, le abitazioni e le aree circostanti.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività, professionalità e spirito di servizio, contribuendo al contenimento e allo spegnimento dell’incendio

Oltre a quello di Minervino di Lecce (foto sopra) sempre ieri e sempre limitatamente al territorio salentino, ci sono stati altri due incendi, verificatisi nel territorio di Oria, in una zona boschiva e in una di sterpaglie, che hanno richiesto ore di interventi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile (foto sotto).

LA RICERCA nel nostro articolo del 19 luglio scorso

Category: Cronaca