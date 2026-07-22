ARRESTATO PER VECCHIA CONDANNA
Report della Questura di Lecce _________________
Gallipoli, la Polizia di Stato esegue un ordine di carcerazione a carico di un uomo di 47 anni residente in Francia, pregiudicato
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato 47enne originario della provincia di Cuneo ma residente in Francia, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso in data 01.12.2020 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro, in relazione a una condanna divenuta irrevocabile nel 2018 su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
Il provvedimento custodiale eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Gallipoli, scaturisce da una condanna a mesi 6 di reclusione per un furto aggravato commesso all’interno della casa circondariale di Pesaro, ove si trovava recluso per altra causa.
Al momento dell’arresto, l’uomo si trovava in una struttura ricettiva situata a pochi chilometri da Gallipoli, avendo raggiunto l’Italia ieri attraverso l’aeroporto di Brindisi con volo proveniente dalla Francia, dopo sette anni di assenza dal territorio nazionale.
L’individuazione dell’uomo è stata possibile grazie all’allarme scattato quando l’uomo è andato a soggiornare presso una struttura ricettiva situata a pochi chilometri da Gallipoli.
A conclusione delle formalità di rito ed informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, la persona arrestata è stata associata alla casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce.
Lecce, 22 luglio 2026
Category: Cronaca