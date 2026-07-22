DOPO APPENA UN ANNO, SALA SALUTA E VA IN SPAGNA. INTANTO RIDISEGNATO IL QUADRO DELLE AMICHEVOLI
(Rdl) ___________________ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Sala all’RCD Mallorca. ____________-
L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache al Pineto Calcio. _____________
E insomma, altre due cessioni di calciatori che evidentemente non rientrano nei piani attuali della società.
Sempre nessuna novità sul fronte arrivi.
Intanto è stato cambiato il quadro delle amichevoli precampionato, ecco quello aggiornato:
• Lecce – Politehnica Timișoara
22 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau
• Lecce – NK Istra
25 luglio ore 16:00 | Kräuterdorfstadion a Söchau
•Lecce – NK Bistrica
29 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau.
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Category: Costume e società