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DOPO APPENA UN ANNO, SALA SALUTA E VA IN SPAGNA. INTANTO RIDISEGNATO IL QUADRO DELLE AMICHEVOLI

| 22 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ___________________ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Sala all’RCD Mallorca. ____________-

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache al Pineto Calcio. _____________

E insomma, altre due cessioni di calciatori che evidentemente non rientrano nei piani attuali della società.

Sempre nessuna novità sul fronte arrivi.

Intanto è stato cambiato il quadro delle amichevoli precampionato, ecco quello aggiornato:

• Lecce – Politehnica Timișoara

22 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau

• Lecce – NK Istra

25 luglio ore 16:00 | Kräuterdorfstadion a Söchau

Lecce – NK Bistrica

29 luglio ore 17:30 | Kräuterdorfstadion a Söchau.

___________________

LA RICERCA nei nostri articoli degli ultimi tre giorni

NON SI E’ PRESENTATO AL RITIRO, CI SONO PROBLEMI CON PIPPI BANDA, DURO COMUNICATO DELL’U.S. LECCE
LA PRIMA AMICHEVOLE DEL LECCE

MARCHWINSKI SALUTA E VA IN POLONIA

Category: Costume e società

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