INTERVISTA A ELTON PEPA, IDEATORE DI WEB TV BEA: “Il territorio merita di essere raccontato con qualità e passione”

Rdl_______Giovane videomaker, regista e appassionato di comunicazione, Elton Pepa ha trasformato la sua esperienza nel settore audiovisivo in un progetto innovativo dedicato al territorio.

Con Web TV Bea e Copertino Sport Channel ha scelto di mettere la tecnologia e la professionalità al servizio della comunità, raccontando il Salento attraverso immagini, storie ed emozioni. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la nascita e gli obiettivi di questa nuova realtà.

D. Elton, come nasce l’idea di Web TV Bea?

R. Web TV Bea nasce da un desiderio molto semplice: raccontare il territorio con uno sguardo nuovo, attraverso immagini di qualità, professionalità e tanta passione. Viviamo in una terra ricca di storia, cultura, tradizioni e persone straordinarie che meritano di essere valorizzate. Da questa convinzione è nato il progetto.

D. Qual è la missione di Web TV Bea?

R. Vogliamo diventare un punto di riferimento per chi desidera seguire tutto ciò che accade a Copertino e nel Salento. Racconteremo eventi culturali, manifestazioni religiose, iniziative sociali, appuntamenti istituzionali e tutto ciò che rappresenta l’identità del nostro territorio, sempre con produzioni curate e attrezzature professionali.

D. Accanto a Web TV Bea nasce anche Copertino Sport Channel. Di cosa si tratta?

R. È un progetto al quale teniamo moltissimo. Lo sport è un patrimonio educativo e sociale fondamentale. Con Copertino Sport Channel daremo spazio alle società sportive, ai giovani talenti, agli atleti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano con impegno per far crescere lo sport locale. Trasmetteremo gare, tornei, interviste, approfondimenti e servizi esclusivi.

D. Come potranno seguire i vostri contenuti gli spettatori?

R. Tutte le produzioni saranno disponibili sia in diretta streaming sia on demand. L’obiettivo è permettere a chiunque, ovunque si trovi, di seguire gli eventi attraverso computer, smartphone e smart TV.

D. Quanto sarà importante la collaborazione con il territorio?

R. Sarà fondamentale. Vogliamo costruire una rete fatta di associazioni, enti, parrocchie, organizzatori di eventi e sponsor. Crediamo che la comunicazione debba essere uno strumento di crescita per tutta la comunità e che fare rete sia il modo migliore per valorizzare le eccellenze locali.

D. Che tipo di televisione volete realizzare?

R. Una televisione moderna, dinamica e soprattutto vicina alle persone. Una televisione che non si limiti a documentare gli eventi, ma che sappia raccontarne le emozioni, le storie e i protagonisti. Vogliamo dare voce a chi ogni giorno contribuisce a rendere vivo il nostro territorio.

D. Un messaggio finale ai telespettatori?

R. Siamo solo all’inizio di un percorso che affrontiamo con entusiasmo e senso di responsabilità. Invito tutti a seguirci, a sostenerci e a condividere con noi questo progetto. Il territorio ha tante storie da raccontare e noi siamo pronti a farlo con passione, professionalità e rispetto per la nostra comunità.

Il futuro è già iniziato. Restate connessi: il territorio va in onda.

Category: Costume e società