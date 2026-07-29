PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE

(Rdl) ______________ Il Questore della provincia di Lecce Giampietro Lionetti ha adottato nove nuovi provvedimenti per l’ordine e la sicurezza: due avvisi orali, due divieti di accesso alle aree urbane (DACUR) e cinque fogli di via obbligatori.

Tra i destinatari dei due avvisi orali compare un uomo di 45 anni di Nardò con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi. Lo scorso 8 maggio era stato nuovamente denunciato a piede libero per combustione illecita di rifiuti e incendio boschivo all’interno della riserva naturale “Le Cesine”.

L’altro avviso orale è stato notificato ad un uomo di 56 anni di Monteroni, con diversi precedenti e ulteriori segnalazioni per reati persecutori, furto e minacce, in quanto assiduo frequentatore di pregiudicati.

Emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Galatina per la durata di tre anni, nei confronti di una donna di 57 anni, straniera, residente a Campi Salentina denunciata per un furto aggravato in concorso commesso l’8 giugno 2026 all’interno di un negozio di ottica.

Ulteriori cinque fogli di via con divieto di ritorno a Otranto per tre anni sono stati emessi a carico dei giovani, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, residenti nei comuni di Palmariggi, Scorrano e Uggiano La Chiesa, responsabili della violenta rissa scoppiata nel centro storico la sera del 5 aprile scorso per futili motivi.

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