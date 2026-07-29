ARRESTATO GIOVANE SPACCIATORE
(Rdl) _______________ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato la scorsa settimana – ma la notizia è stata diffusa solo oggi – un giovane di 23 anni, nato a Casarano, ridente a Taviano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
All’esito di un controllo della sua auto fermata per strada a Casarano, è stato trovato in possesso di otto involucri sigillati, cinque contenenti crack e tre cocaina, per un peso complessivo di 2,84 grammi, e di 415 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.
Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.
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