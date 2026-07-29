SORPRESA AL CONTROLLO DI FURGONE SOSPETTO FERMATO A LIZZANELLO

(Rdl) _______________ Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Lecce hanno arrestato un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, con precedenti, con le accuse di detenzione e porto abusivo di arma clandestina, e di ricettazione di beni culturali.



L’operazione trae origine da un controllo effettuato nella notte precedente nel comune di Lizzanello. L’atteggiamento del conducente di un furgone Citroën ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, permettendo di accertare che il veicolo era stato rubato a Lecce lo scorso 20 luglio.

La successiva perquisizione all’interno del mezzo ha rivelato dettagli di primaria rilevanza investigativa: nascosti in un borsello, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 9 Parabellum clandestina, completa di caricatore e cartuccia inserita, pronta all’uso, e un punteruolo artigianale con una lama affilata di 7 centimetri.



Accanto al materiale atto ad offendere, l’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di riportare alla luce due volumi antichi a carattere religioso verosimilmente di notevole valore storico e artistico. Per questi ultimi sono già stati avviati gli accertamenti tecnici e identificativi in stretta collaborazione con l’Archivio di Stato di Lecce, al fine di tracciarne la provenienza esatta e restituirli alla collettività.



Il veicolo rubato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica leccese, che coordina le indagini.

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