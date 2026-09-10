IL PREFETTO DI LECCE NATALINO MANNO HA RICEVUTO GLI UFFICIALI DEI CARABINIERI CHE LASCIANO IL SALENTO PER ESSERE DESTINATI A NUOVI INCARICHI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________________

IL PREFETTO MANNO SALUTA GLI UFFICIALI DEI CARABINIERI IN PARTENZA PER

NUOVI INCARICHI.



Si chiude una stagione di intenso lavoro, dedizione sul campo e profondo radicamento

territoriale per l’Arma dei Carabinieri in provincia di Lecce.

Il Prefetto di Lecce, Dottor Natalino Manno, ha ricevuto in visita d’onore e di saluto

istituzionale il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Andrea Siazzu, giunto in

Prefettura per accompagnare i 5 Ufficiali dell’Arma che si apprestano a lasciare il Salento per

assumere nuovi e prestigiosi incarichi su scala regionale e nazionale.



L’incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità e condivisione istituzionale, ha

rappresentato l’occasione per tracciare il bilancio di anni di proficua sinergia tra la Prefettura

e la Benemerita, uniti nel comune obiettivo di garantire la sicurezza, la coesione sociale e il

rispetto delle regole in un territorio bellissimo e complesso.



Attraverso il saluto agli Ufficiali uscenti si ripercorrono la geografia e le sfide di un Salento

variegato, protetto e presidiato con fermezza e profonda umanità. A capo della struttura infoinvestigativa e strategica della provincia, il Tenente Colonnello Michele Carfora,

Comandante del Reparto Operativo, ha rappresentato il punto di riferimento sia nelle

complesse indagini di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso — assestando

duri colpi ai clan egemoni, smantellando reti di narcotraffico e promuovendo l’aggressione

patrimoniale ai beni illeciti —, sia nella protezione delle fasce più fragili della popolazione.



Sotto la sua guida, l’Arma ha intensificato le azioni di prevenzione e contrasto al vile

fenomeno delle truffe agli anziani e ha dato forte impulso alla tutela delle vittime di violenza

di genere. In quest’ultimo ambito, un momento di particolare rilievo istituzionale e sociale è

stato rappresentato dall’apertura, presso la Stazione di Lecce Santa Rosa e la Tenenza dei

Carabinieri di Copertino, di una nuova stanza d’ascolto protetto nell’ambito del progetto “Una

stanza tutta per sé”, realizzata in stretta sinergia con il Soroptimist International: un presidio

di legalità e accoglienza fondamentale, pensato per offrire alle donne vittime di abusi e ai loro

figli un luogo sicuro e protetto in cui trovare ascolto, supporto e giustizia.



Nell’ambito del medesimo Reparto Operativo, una componente chiave e di altissima rilevanza

strategica è stata diretta dal Capitano Marco Senatore, Comandante del Nucleo Informativo.

Operando alle dipendenze del Reparto Operativo, il Capitano Senatore ha guidato

l’articolazione sensibile dell’Arma con uno straordinario acume investigativo, un’elevata

sensibilità analitica e una costante visione d’insieme. Il suo operato si è rivelato un vero e

proprio “occhio vigile” e insostituibile per le istituzioni provinciali e per le decisioni dell’Autorità di Governo: dall’attento monitoraggio delle dinamiche eversive e delle tensioni sociali, fino al capillare e profondo lavoro di prevenzione contro le tentazioni di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico e negli enti locali del Salento, fornendo quadri informativi di primario valore per la salvaguardia dell’ordine pubblico e la tutela della legalità democratica.



L’azione dell’Arma si è distinta con eguale incisività sui diversi comparti territoriali della

provincia. Il Maggiore Francesco Antonio Zaccaria, alla guida della Compagnia di Maglie,

ha coniugato la presenza sul litorale adriatico con la cura capillare dell’entroterra,

distinguendosi nel contrasto ai reati predatori, nella protezione delle aree rurali e nel presidio

della sicurezza durante i picchi turistici.



Un impegno di primaria rilevanza ha riguardato anche la Compagnia di Gallipoli, dove il

Capitano Alessandro Monti ha diretto il dispositivo di controllo nella capitale del turismo

salentino, garantendo l’ordine pubblico estivo e contrastando spaccio, eccessi della movida e

illeciti commerciali.

In prima linea al suo fianco, la Tenente Emanuela D’Alò, Comandante

del NORM della medesima Compagnia, ha guidato il NORM con prontezza e rigore,

distinguendosi nei servizi di pronto intervento e nel supporto alle fasce più vulnerabili della

popolazione.



Per finire, in un’area storicamente complessa come quella di Casarano, il Capitano Aldo

Gargiulo ha affrontato contesti delicati e forti pressioni criminali sul tessuto commerciale,

restituendo fiducia ai cittadini attraverso una costante presenza sul campo.



Durante il cordiale colloquio, il Prefetto Natalino Manno ha espresso agli Ufficiali il proprio

personale e sentito ringraziamento a nome dell’intera comunità provinciale, sottolineando

come il lavoro svolto con dedizione, spirito di sacrificio e senso dello Stato abbia lasciato un

segno tangibile nel Salento e confermando come la sinergia tra Prefettura e Arma rappresenti

la forza propulsiva per rispondere con efficacia alle richieste di sicurezza dei cittadini.



A rimarcare il valore umano e professionale del percorso compiuto si è unito anche il

Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, evidenziando come i colleghi abbiano

servito il territorio con encomiabile professionalità e vicinanza alla gente, nella certezza che

nei loro nuovi incarichi continueranno a portare alto il nome dell’Arma e il ricordo di questa

terra bellissima.

Agli Ufficiali uscenti vanno i più fervidi auguri per le future sfide professionali, con la

certezza che il contributo fornito alla legalità salentina rimarrà patrimonio saldo del territorio.

Lecce, 10 settembre 2026

Category: Cronaca