SCUOLA PER GENITORI A LECCE DA OTTOBRE AL CONSULTORIO ‘LA FAMIGLIA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Consultorio ‘La Famiglia’ ci manda il seguente comunicato ______________



Torna a Lecce “IMPARIAMO INSIEME”: prende il via la IIª Edizione della Scuola Stabile per Genitori del Consultorio “La Famiglia”



LECCE – Ritorna l’atteso appuntamento con la genitorialità consapevole a Lecce. Il Consultorio “La Famiglia” è lieto di annunciare la seconda edizione (2026/2027) della Scuola Stabile per Genitori “IMPARIAMO INSIEME”, un percorso di crescita, confronto e formazione pensato per accompagnare mamme e papà nelle sfide educative di ogni giorno.



Il percorso prenderà il via il 7 ottobre, con incontri a cadenza quindicinale che si terranno di mercoledì, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Centro Giovanni Paolo II in via Stomeo a Lecce.

Gli incontri saranno condotti dagli esperti dell’Equipe della Scuola dei genitori del Consultorio, composta da counselor professionisti, psicologi, mediatori familiari, educatori, sociologi, una sessuologa ed esperti esterni.



Nello specifico, i due gruppi di lavoro in cui si articolerà il percorso saranno così condotti:

1° Gruppo (dedicato ai genitori con figli dai 0 ai 10 anni): condotto e coordinato dalla Dott.ssa Lia Passeri, Counselor e pedagogista.



Gruppo (dedicato ai genitori con figli dagli 11 ai 18 anni): condotto e coordinato dalla Dott.ssa Anna Leo, Sociologa, mediatrice penale, mediatrice minorile e scrittrice.



La Scuola per Genitori è aperta a tutti i genitori interessati. Per partecipare è prevista una quota associativa di € 15,00.

Per informazioni e iscrizioni: È possibile contattare il numero 0832.240704 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00) oppure inviare un’e-mail all’indirizzo cons.lafamiglia@libero.it, specificando a quale gruppo ci si vuole iscrivere e l’età dei figli.

L’iniziativa gode del patrocinio di: Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Chiesa di Lecce (Ufficio Pastorale Familiare), Federazione dei Consultori Italiani di Ispirazione Cristiana (F.I.C.I.C.), Forum delle Associazioni Familiari, CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, Amici dei Bambini e La Girandola.

Contatti: Consultorio “La Famiglia” – Lecce

Tel. 0832.240704

E-mail: cons.lafamiglia@libero.it

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