SVOLTA NELLE INDAGINI SUL TENTATO OMICIDIO DI COPERTINO: C’E’ UN ARRESTO

Svolta nelle indagini sull’agguato avvenuto ieri alle prime luci dell’alba nel cuore di Copertino. Un giovane del posto, 24 anni, dipendente di un istituto di vigilanza e privo di precedenti penali, è stato raggiunto da un provvedimento di arresto dopo ore di serrati accertamenti da parte dei carabinieri.

Il sospettato, identificato come Francesco Arcangelo Puzzovio, è stato trasferito in carcere in serata. Il presunto responsabile sarebbe coinvolto nel ferimento di un 22enne, colpito al volto da un proiettile mentre si trovava tra via Margherita di Savoia e via Umberto I. La vittima, centrata alla guancia con un colpo di pistola che ha lesionato la mascella, è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni sono definite stabili, ma restano sotto stretta osservazione.

Il 24enne è stato ascoltato a lungo negli uffici della tenenza di Copertino, dove i militari hanno ricostruito i movimenti della notte esaminando riprese delle telecamere della zona. Le immagini acquisite avrebbero mostrato particolari ritenuti utili a indirizzare l’indagine, mentre parallelamente sono state sentite diverse persone in grado di fornire elementi sul contesto dell’attacco. Le attività investigative, condotte dai carabinieri della tenenza locale insieme ai colleghi della compagnia di Gallipoli e del Nucleo investigativo di Lecce, sono ora concentrate sull’individuazione del movente.

Gli inquirenti cercano di capire cosa potrebbe aver spinto il giovane vigilante a un gesto così violento e improvviso, culminato nello sparo che ha gravemente ferito il 22enne. L’inchiesta prosegue senza sosta mentre gli investigatori passano al vaglio ogni dettaglio utile a chiarire la dinamica e le ragioni dell’accaduto. ______________

