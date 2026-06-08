IL CENTRO DI CALIMERA CERCA VOLONTARI PER IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE SULLE SPIAGGE SALENTINE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _______________

Con l’avvio della stagione di nidificazione 2026, dal 8 giugno parte la campagna di monitoraggio all’alba per individuare e proteggere eventuali nidi di tartaruga marina. Non è richiesta esperienza: i volontari saranno formati e coordinati dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera del Museo di Storia Naturale del Salento. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: individuare tempestivamente eventuali tracce lasciate dalle tartarughe marine durante la risalita dal mare, così da poter segnalare, verificare e proteggere i possibili nidi. I monitoraggi si svolgeranno alle prime luci dell’alba, il momento più adatto per osservare la spiaggia prima che il caldo aumenti e prima che il passaggio di persone, mezzi o attività balneari possa cancellare le tracce sulla sabbia. I volontari saranno invitati a controllare la spiaggia più vicina o più comoda rispetto alla propria posizione. Non è necessario garantire una presenza quotidiana: ciascuno potrà comunicare la propria disponibilità e coordinarsi con il gruppo operativo. L’attività è semplice ma molto utile: consiste nel camminare lungo la riva, osservando con attenzione la sabbia alla ricerca di eventuali segni compatibili con il passaggio di una tartaruga marina. In caso di tracce sospette, i volontari non dovranno intervenire direttamente, ma contattare il personale autorizzato del Centro, che provvederà alle verifiche e alle eventuali procedure di tutela. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Tutti i partecipanti riceveranno le indicazioni necessarie per svolgere correttamente il monitoraggio e saranno costantemente aggiornati e coordinati dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera. Partecipare significa contribuire in modo concreto alla tutela di una specie simbolo del nostro mare e alla protezione delle spiagge che, ogni anno, possono diventare luoghi di nidificazione. Il Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera invita cittadini, residenti, operatori balneari, appassionati di natura e frequentatori abituali delle spiagge a unirsi alla rete di monitoraggio.

Anche una sola mattina può fare la differenza!

Informazioni e adesioni

Per informazioni, aggiornamenti e coordinamento è possibile scrivere al numero:

+39 320 658 6551

È inoltre possibile entrare direttamente nel gruppo WhatsApp dedicato tramite il seguente link:

https://chat.whatsapp.com/LyOAaDtyAKRGDBKDorWBzH?mode=gi_t

Contatti stampa

Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera

Museo di Storia Naturale del Salento

Tel. +39 320 658 6551

Email: crtm@msns.it