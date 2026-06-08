CONTROLLI DI POLIZIA A LECCE CITTA’

Report della Questura di Lecce ________________

Polizia di Stato: intensificati i controlli straordinari a Lecce e in provincia. Monitorati istituti scolastici, movida e aree sensibili​

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti. Anche nella settimana dal 1° al 7 giugno, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di vigilanza, sia nel capoluogo che in ambito provinciale, impiegando in modo sinergico tutte le forze a disposizione.

​Le operazioni hanno visto in campo gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, le Volanti, la Squadra Mobile, la Polizia Amministrativa e Sociale, la Polizia Stradale, la Polfer, il personale dei Commissariati distaccati e le rispettive Polizie Locali. Per quanto riguarda la provincia, l’attenzione si è concentrata in particolar modo sui territori di Copertino e Taurisano.

​L’obiettivo primario dei servizi è stato l’incremento della vigilanza nel centro abitato e nell’hinterland, con un monitoraggio assiduo dei luoghi frequentati da soggetti pregiudicati o pericolosi. Massima attenzione è stata dedicata agli istituti scolastici del capoluogo, recentemente presi di mira da episodi di furto, e all’area della stazione ferroviaria, anche in relazione alla segnalata presenza di persone senza fissa dimora.

​​Al netto delle attività straordinarie e di routine svolte sul territorio, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

2538 persone controllate

1123 veicoli verificati

​Nelle zone nevralgiche di Lecce – tra cui il centro storico, l’area della stazione, la zona dei viali, Piazza Mazzini (caratterizzata da un’alta densità di esercizi commerciali) e altri obiettivi sensibili – il dispositivo di sicurezza ha garantito un’intensa attività di prevenzione. Passaggi mirati e costanti hanno interessato anche Piazza Italia, Via Gramsci e Piazza Bottazzi, oltre alle vie adiacenti alle scuole.​

​Oltre al controllo di numerosi conducenti e passeggeri, gli equipaggi dell’RPC hanno:

​Effettuato un sequestro amministrativo per uso personale di sostanze stupefacenti (art. 75 D.P.R. 309/90), hanno ispezionato gli avventori di 3 esercizi commerciali, elevato una contravvenzione al Codice della Strada e segnalato un soggetto sottoposto alla misura dell’Avviso Orale, sorpreso in compagnia di persone pregiudicate.

​​Nell’ambito dello scalo ferroviario, i controlli della Polizia Ferroviaria sui passeggeri e sui frequentatori della stazione hanno portato all’adozione di un provvedimento DACUR (Daspo Urbano) e a una sanzione per ubriachezza molesta.

​​Lungo le principali arterie stradali in uscita dalla città, la Polizia Stradale ha monitorato il flusso veicolare, sottoponendo 17 conducenti a screening con precursori etilometrici. L’attività ha portato a 3 contestazioni al Codice della Strada e al sequestro amministrativo di un veicolo.

​​Sul fronte dei controlli agli esercizi pubblici e alla movida sono stati sanzionati 4 locali commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico e sono stati elevati 2 verbali in materia di igiene e decoro urbano.

​Su segnalazione della Sala Operativa, le pattuglie sono intervenute in Piazza Mazzini per un evento che creava disturbo alla quiete pubblica, intimando ai responsabili l’interruzione della diffusione musicale entro le ore 23:00.

​Lecce, 8 giugno 2026

Category: Cronaca