RINTRACCIATO ANZIANO IN DIFFICOLTA’

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

ANZIANO DISORIENTATO RITROVATO DOPO UNA NOTTE DI RICERCHE: IL LIETO EPILOGO GRAZIE ALLA RETE DI SOCCORSO E ALL’IMPEGNO DEI CARABINIERI



Una segnalazione giunta nel pomeriggio di sabato 7 giugno sul NUE 112 ha dato avvio a una delicata attività di assistenza e ricerca che si è conclusa nelle prime ore della notte con il ritrovamento, in buone condizioni di salute, di un uomo di 85 anni originario di Torino.

L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno notato la presenza di un anziano che camminava lungo la Strada Provinciale 101 “Lecce-Gallipoli”, apparendo disorientato e in evidente difficoltà. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cavallino che hanno rapidamente individuato e identificato l’uomo, accertando una condizione di lucidità intermittente.

Consapevoli della delicatezza della situazione, i militari dell’Arma hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire il contesto personale dell’anziano. Attraverso il contatto con il fratello, è emerso che l’uomo, vedovo e senza figli, è affetto da una patologia neurodegenerativa e non dispone più di riferimenti familiari nel territorio salentino.



Attivata la rete dei servizi socio-assistenziali e disposto il trasferimento presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per gli accertamenti del caso, l’anziano si è tuttavia allontanato volontariamente dalla struttura sanitaria, facendo perdere le proprie tracce.

Da quel momento è scattata una capillare attività di ricerca coordinata dai Carabinieri, con la tempestiva diramazione delle informazioni a tutti i reparti interessati. L’impegno costante degli operatori ha consentito, nel corso della notte tra il 7 e l’8 giugno, ai militari della Stazione Carabinieri di Gallipoli di rintracciare l’uomo nel territorio gallipolino.



L’anziano è stato trovato in buono stato di salute e successivamente accompagnato, in via precauzionale, presso l’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina per gli ulteriori accertamenti sanitari.



La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine, personale sanitario e servizi territoriali, una sinergia che ha permesso di garantire assistenza e tutela a una persona particolarmente vulnerabile, restituendo serenità ai familiari e assicurando un esito positivo a una situazione che aveva destato comprensibile preoccupazione.



Lecce, 8 giugno 2026



Category: Cronaca