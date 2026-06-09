NOVITA’ EDITORIALI / L’EDITORE STEFANO DONNO SEGNALA L’USCITA DI “FORENSIC – volume II Analisi forense e investigazioni moderne: quando la scienza svela la verità”

Comunicazione I Quaderni del Bardo Edizioni _______________

Carissimi,

siamo onestamente abituati a vedere la risoluzione di un delitto come un gioco da ragazzi che si consuma in cinquanta minuti di serie TV. Ma cosa succede quando le luci dei riflettori si spengono e la giustizia si trova a fare i conti con la realtà dei tribunali e della scienza?

Ho il piacere di segnalare l’uscita di un’opera che fa tabula rasa dei cliché televisivi per ridefinire il racconto delle investigazioni moderne: “FORENSIC – volume II”. Analisi forense e investigazioni moderne: quando la scienza svela la verità”, curato da Mirco Turco (nella foto) e Giuseppe Lodeserto e pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno.

Questo secondo capitolo non è un semplice manuale, ma un viaggio rigoroso e multidisciplinare nei laboratori e sulle scene del crimine reali. Il testo analizza casi mediatici che hanno segnato l’opinione pubblica (come i casi Yara Gambirasio, Meredith Kercher, O.J. Simpson e Steven Avery) per mostrare quanto il destino di un verdetto dipenda dalla ferrea tenuta della catena di custodia.

Il volume affronta temi di scottante attualità e solleva interrogativi di natura etica e legislativa:

Le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale: L’uso di reti neurali avanzate (come il software Intrepido dell’Università del Salento) per la comparazione vocale e la ricerca legale.

L’uso di reti neurali avanzate (come il software Intrepido dell’Università del Salento) per la comparazione vocale e la ricerca legale. La violenza nel mondo digitale: Un’analisi cruda e necessaria su cyberstalking, stalkerware, revenge porn e sextortion.

Un’analisi cruda e necessaria su cyberstalking, stalkerware, revenge porn e sextortion. L’allarme degli esperti: Il saggio denuncia una lacuna preoccupante nel sistema giudiziario italiano, dove la figura del Perito Fonico non è ancora regolamentata dal legislatore (nemmeno dopo la Riforma Cartabia), lasciando l’identificazione della voce spesso in mano al “fai da te”.

Il saggio denuncia una lacuna preoccupante nel sistema giudiziario italiano, dove la figura del Perito Fonico non è ancora regolamentata dal legislatore (nemmeno dopo la Riforma Cartabia), lasciando l’identificazione della voce spesso in mano al “fai da te”. Dalla mente alla traccia: Dalla decodifica delle microespressioni facciali (FACS) allo studio geometrico delle macchie di sangue (Bloodstain Pattern Analysis).

L’opera unisce le voci dei massimi esperti del settore, configurandosi sia come uno strumento di aggiornamento indispensabile per magistrati, avvocati e forze dell’ordine, sia come una lettura magnetica per gli appassionati di criminologia reale.

QUANDO LA SCIENZA SVELA LA VERITÀ: ESCE “FORENSIC – VOLUME II”

Un viaggio rigoroso e multidisciplinare nelle investigazioni moderne, tra genetica forense, analisi del volto, cyber-violenza e le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale.

LECCE / SAN NICOLA GIUGNO 2026 – I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno è lieta di annunciare la pubblicazione di “FORENSIC – volume II. Analisi forense e investigazioni moderne: quando la scienza svela la verità”, curato da Mirco Turco e Giuseppe Lodeserto. Il volume raccoglie i contributi scientifici nati dal Corso Annuale in Criminalistica Forense svoltosi a Lecce, configurandosi come un’opera monumentale e indispensabile per comprendere l’evoluzione delle scienze investigative nel XXI secolo.

Lontani dai cliché televisivi dell’“Effetto CSI”, dove ogni enigma si risolve in pochi minuti, il testo offre un’immersione profonda e rigorosa nelle reali metodologie scientifiche che guidano oggi i tribunali e le forze dell’ordine. Diviso in sezioni altamente specialistiche, il manuale affronta con taglio analitico discipline cardine della moderna criminologia : dalla decodifica delle microespressioni facciali involontarie tramite il Facial Action Coding System (FACS) di Paul Ekman alla grafologia applicata alle scritture anonime ; dallo studio geometrico e trigonometrico delle tracce di sangue (Bloodstain Pattern Analysis) alle più recenti tecniche di estrazione del DNA.

Un’attenzione particolare viene dedicata alla contemporaneità: il testo sviscera le dinamiche della violenza di genere nelle interazioni digitali – analizzando reati complessi come cyberstalking, stalkerware, revenge porn e sextortion – e affronta la gestione della sicurezza delle nostre città attraverso l’analisi dei patti di sicurezza urbana e i protocolli di safety e security applicati alle pubbliche manifestazioni. L’opera si proietta poi nel futuro della giustizia, esaminando l’impiego di reti neurali avanzate (come il software Intrepido sviluppato dall’Università del Salento) per la comparazione vocale biometrica e la ricerca legale automatizzata.

A dare un valore unico al volume è la costante interconnessione con casi giudiziari di alto profilo italiani e internazionali (i casi di O.J. Simpson, Yara Gambirasio, Meredith Kercher e Steven Avery) , utilizzati per mostrare l’importanza cruciale della catena di custodia e i rischi catastrofici della contaminazione dei reperti sulla scena del delitto.

Il commento critico del saggio evidenzia una lacuna fondamentale del nostro sistema: “Spesso l’identificazione del parlante in ambito forense è lasciata al fai da te, assegnata cioè a figure che non hanno nessuna formazione specifica in materia. Per questo, ogni perito si sente libero di usare il metodo che preferisce (raramente basato su presupposti scientifici), e la sorte dell’indagato può finire nelle mani del caso. Ciò non dovrebbe mai avvenire nelle aule dei Tribunali, dove invece sono richieste evidenze oggettive, al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel sistema attuale la figura del Perito Fonico non è ancora stata prevista dal legislatore e la Riforma Cartabia non ha colmato tale lacuna”.

“FORENSIC – Volume II” non è solo uno strumento di aggiornamento fondamentale per avvocati, magistrati, investigatori e forze dell’ordine, ma una lettura appassionante per chiunque voglia comprendere come la cooperazione multidisciplinare e il rigore scientifico siano gli unici veri baluardi a tutela della giustizia e della legalità.

Argomenti e autori degli interventi nel volume:

Il Facial Action Coding System di Chiara Appiani; L’importanza delle tracce ematiche sulla scena del crimine di Alberto Carlo Arnaud; La videosorveglianza per il miglioramento della sicurezza urbana di Alfredo De Somma; La comparazione della voce nell’era del voip e dell’intelligenza artificiale di Luca Dolfi; I patti per la sicurezza urbana di Stefania Fanfani; Green Criminology. La Green corruption, la Green vittimology e la persistente negligenza dello Stato Italiano nella questione ambientale di Marco Lipani; Le scritture anonime: analisi di un caso pratico di Alessia Marzo; Analisi di violenza di genere nelle interazioni digitali di Anna Maria Mastrovito; La memoria fallace: il ruolo della menzogna nella testimonianza forense di Maria Luisa Rizzo; L’organizzazione delle manifestazioni e le misure di safety e security a seguito delle linee guida del ministero dell’interno e delle prefetture di Moreno Mauro Salsano.

Dati editoriali:

Titolo: FORENSIC – volume II. Analisi forense e investigazioni moderne: quando la scienza svela la verità

FORENSIC – volume II. Analisi forense e investigazioni moderne: quando la scienza svela la verità A cura di: Mirco Turco e Giuseppe Lodeserto

Mirco Turco e Giuseppe Lodeserto Editore: I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno Sede e Redazione: Via S. Simone 74, 73107 Sannicola (LE)

Via S. Simone 74, 73107 Sannicola (LE) Contatti ed e-mail: iquadernidelbardoed@libero.it

iquadernidelbardoed@libero.it Sito Web: https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it (il volume lo trovate nella sezione blog del sito della casa editrice)

Category: Costume e società, Cultura, Libri