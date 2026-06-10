LECCE, GIOVANE SENZA FISSA DIMORA ARRESTATO DOPO SERIE DI FURTI

(Rdl) _________________ Ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 26 anni, formalmente residente a Lamezia Terme, ma di fatto senza fissa dimora a Lecce, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato.

La sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione riguardante un cittadino un uomo con una maglietta gialla, pantaloncini e una bicicletta al seguito, intento ad armeggiare con fare sospetto davanti alla finestra di un’attività commerciale in via Ascanio Grandi.

Gli agenti della Squadra Volanti si sono diretti immediatamente sul posto per bloccarlo e sbarrargli le vie di fuga. Alla vista della prima pattuglia, il sospettato è salito in sella alla bicicletta, fuggendo a tutta velocità tra i vicoli del centro storico, riuscendo a far perdere temporaneamente le proprie tracce.

Tuttavia, durante la fuga concitata, ha perso una ciabatta verde con fasce bianche proprio nei pressi dell’esercizio commerciale. Il sopralluogo presso il ristorante ha rivelato la dinamica del tentato furto: utilizzando un’asse di legno lunga circa 3-4 metri, era riuscito a forzare la finestra protetta da una saracinesca a griglia, introducendo il bastone nel tentativo di agganciare e trascinare verso di sé il registratore di cassa. Solo l’arrivo della Polizia lo aveva indotto a desistere.

Mentre le Volanti erano intente nella ricerca, alle ore 06:05 è giunta una seconda segnalazione alla centrale operativa: un uomo corrispondente alla medesima descrizione data in precedenza, aveva appena perpetrato un furto nei pressi di Porta Napoli. Sfruttando un attimo di distrazione degli operatori ecologici impegnati a svuotare i cassonetti, aveva introdotto il braccio nel finestrino del mezzo della raccolta rifiuti, asportando uno zaino contenente documenti, chiavi di casa e dell’auto, effetti personali e circa 40,00 euro in contanti. Nonostante il tentativo della vittima di rincorrerlo, il ladro era riuscito a dileguarsi nuovamente tra i vicoli.

Tutti gli equipaggi hanno continuato a setacciare l’area fino alle 06:15, quando una Volante ha intercettato il 26enne nei pressi di Porta Rudiae a bordo di una mountain bike grigia. Accortosi dei poliziotti, ha iniziato a correre tra le auto in sosta. A quel punto i poliziotti lo hanno inseguito a piedi. Durante la corsa, il giovane – che calzava la sola ciabatta sinistra dello stesso modello di quella rinvenuta sul primo luogo del delitto – ha perso il controllo dei pedali ed è rovinosamente scivolato a terra. Dopo un ultimo e vano tentativo di divincolarsi, è stato definitivamente bloccato dagli agenti.

Tornato alla calma, il 26enne è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso del borsello in similpelle marrone della vittima. L’arrestato ha indicato la via in cui aveva gettato lo zaino, permettendo così agli agenti di recuperarlo.

In Questura, l’operatore ecologico, presente negli uffici per sporgere denuncia, ha incrociato fortuitamente il 26enne nel corridoio, riconoscendolo come il presunto autore. Lo zaino gli è stato restituito (con il solo ammanco di 30,00 euro).

Inoltre, intorno alle ore 09:00, i poliziotti hanno convocato il titolare del ristorante di via Ascanio Grandi. Quest’ultimo, nel formalizzare la querela, ha fornito i video delle telecamere di sorveglianza dell’attività. L’analisi dei fotogrammi ha permesso di constatare che il presunto autore del tentato furto al locale era lo stesso uomo fermato con la maglietta gialla.

Privo di documenti, il 26enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, e dopo il rifiuto dell’arrestato alle cure mediche offerte dal personale del 118, fatto intervenire precauzionalmente per la caduta dalla bici, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa del giudizio di convalida.

Category: Cronaca