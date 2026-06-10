MELENDUGNO, I CARABINIERI ARRESTANO UOMO VIOLENTO CHE LI AVEVA AGGREDITI

(Rdl) _________________ Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Lecce sono intervenuti a Melendugno per gestire una situazione di particolare tensione che stava turbando l’ordine pubblico.

Giunti sul posto a seguito della segnalazione relativa ad un uomo in evidente stato di alterazione che stava assumendo un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei presenti, i militari hanno immediatamente avviato un’azione di mediazione, nel tentativo di riportare la calma ed evitare ulteriori conseguenze.



L’uomo, 32enne di Caprarica di Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine, ha tuttavia reagito con ulteriore aggressività anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti. Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo per riportarlo alla ragione, egli ha rivolto insulti ai militari dell’Arma e ha opposto una violenta resistenza alle operazioni di identificazione e contenimento, colpendoli con gomitate e calci.

L’azione dell’equipaggio operante, svolta con professionalità, equilibrio e senso del dovere, ha consentito di neutralizzare la condotta violenta dell’uomo e di procedere al suo arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’intervento, i due militari hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in pochi giorni.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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