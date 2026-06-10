NARDO’, BAMBINA MOLDAVA IN VACANZA SI PERDE: RITROVATA DAI CARABINIERI





(Rdl) ___________________Nella serata di ieri, un pronto e mirato intervento dei Carabinieri della Stazione di Nardò ha consentito di mettere in sicurezza una bambina di 6 anni, di nazionalità moldava, domiciliata per turismo nel territorio comunale.

L’intervento è scattato lungo la Strada Provinciale 109, in corrispondenza dell’incrocio con la Strada Provinciale 110, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di una minore sola e disorientata nei pressi della carreggiata. I militari dell’Arma, intervenuti con la massima tempestività, hanno immediatamente raggiunto il luogo indicato, prendendo in carico la bambina, apparsa in buone condizioni di salute.

Attraverso rapidi e accurati accertamenti, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l’accaduto: la minore si era involontariamente allontanata, a piedi, dal vicino alloggio turistico dove soggiornava con la famiglia.

Contestualmente alle verifiche, i militari hanno avviato le ricerche dei familiari, riuscendo in breve tempo a rintracciare il genitore convivente. La bambina è stata quindi riaffidata ai propri cari, sana e salva.

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