DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 12 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 12 giugno 2026.

Santa Paola.

Un cordiale augurio di buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

A Galatina il nostro collega e amico Alessio Prastano compie 33 anni: auguri di buon compleanno!

E un cordiale augurio di buon compleanno al nostro amico Antonio Paiano, che a Lecce festeggia il suo compleanno.

Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stones lanciano il loro singolo “Satisfaction”, scritto da Mick Jagger e Keith Richards. Il singolo è classificato al secondo posto nella “Lista delle 500 migliori canzoni” stilata dalla rivista musicale Rolling Stone, mentre occupa il primo posto nella classifica delle “100 più grandi canzoni Rock & Roll” stilata da VH1. Il brano, dall’alto spessore sociale e culturale, si è imposto come un inno di insoddisfazione giovanile ed è espressamente contrario al fenomeno consumistico.

La canzone del gruppo rock britannico sarà presente nel film Apocalypse Now.

Proverbio salentino: LU POI E’ PARENTE TE LU MAI

Il poi è parente del mai.

Quando qualcuno ci promette che “poi” onorerà gli impegni presi è bene preoccuparsi perché con molta probabilità quel momento non arriverà mai.

Category: Costume e società