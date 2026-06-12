banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 12 GIUGNO 2026

| 12 Giugno 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è venerdì 12 giugno 2026.

Santa Paola.

Un cordiale augurio di buon onomastico alle nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

A Galatina il nostro collega e amico Alessio Prastano compie 33 anni: auguri di buon compleanno!

E un cordiale augurio di buon compleanno al nostro amico Antonio Paiano, che a Lecce festeggia il suo compleanno.

Il 12 giugno del 1965 i Rolling Stones lanciano il loro singolo “Satisfaction”, scritto da Mick Jagger e Keith Richards. Il singolo è classificato al secondo posto nella “Lista delle 500 migliori canzoni” stilata dalla rivista musicale Rolling Stone, mentre occupa il primo posto nella classifica delle “100 più grandi canzoni Rock & Roll” stilata da VH1. Il brano, dall’alto spessore sociale e culturale, si è imposto come un inno di insoddisfazione giovanile ed è espressamente contrario al fenomeno consumistico.

La canzone del gruppo rock britannico sarà presente nel film Apocalypse Now.

Proverbio salentino: LU POI E’ PARENTE TE LU MAI
Il poi è parente del mai.
Quando qualcuno ci promette che “poi” onorerà gli impegni presi è bene preoccuparsi perché con molta probabilità quel momento non arriverà mai.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad