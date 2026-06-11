ATTACCO SISTEMATICO E DELIBERATO AL BOSCO D’ARNEO DEI PIROMANI CRIMINALI. LEGAMBIENTE SI CHIEDE CHI CI SIA DIETRO LA LORO MANO, DA QUALI INTERESSI SIANO MOSSI E PERCHE’ LE ISTITUZIONI LI LASCINO AGIRE INDISTURBATI E IMPUNITI

(Rdl) ________________ Comunicazioni diffuse su Facebook da Legambiente Porto Cesareo. ____________

DOMENICA 7 GIUGNO:

Brucia di nuovo! Oggi 7 giugno 2026 incendiato nuovamente il Bosco d’Arneo a distanza di soli sei giorni dall’ultimo rogo doloso. In questo momento brucia il bosco d’Arneo. Brucia la Riserva Regionale Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo. Le squadre di Pronto Intervento allertate dagli ispettori ambientali di Legambiente non sono ancora arrivate. In fiamme alberi e vegetazione autoctona. In pericolo imminente nidi e fauna selvatica. Non molto distanti dalle fiamme ci sono anche civili abitazioni, peraltro abitate. Oltre alle incombenze meramente amministrative a carico delle pubbliche amministrazioni, occorre necessariamente predisporre un serio piano comunale di prevenzione incendi boschivi, dotato di personale qualificato e mezzi dedicati, di stanza sul territorio. Porto Cesareo é classificato come area di grande rischio incendi boschivi. In questo periodo serve un’allerta massima e un dispositivo AIB pronto ad intervenire.

IERI MERCOLEDI’ 10 GIUGNO:

Continua l’attività dell’associazione incentrata sulla prevenzione degli incendi nel Bosco d’Arneo, oggetto, negli ultimi giorni, di numerosi roghi appiccati verosimilmente da criminali piromani.

Abbiamo individuato un nuovo focolaio che si stava lentamente propagando nella vegetazione del sottobosco. Prontamente abbiamo dissipato le fiamme e messo in sicurezza l’area. A Porto Cesareo serve un mezzo AIB idoneo, di stanza sul territorio, funzionale e indispensabile per arginare e spegnere le fiamme prima che sia troppo tardi.

OGGI GIOVEDI’ 11 GIUGNO:

Anche stamattina, giovedì 11 giugno 2026, ancora roghi nel Bosco d’Arneo. Siamo in piena riserva regionale “Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo”. Il Bosco rappresenta un habitat importantissimo per le specie vegetali e animali della riserva. In questi giorni abbiamo assistito inermi ad una devastazione progressiva e lenta di questo prezioso ambiente. I vincoli della Riserva Regionale non sono abbastanza sufficienti ad arginare il fenomeno distruttivo in atto. Legambiente Porto Cesareo opera sul territorio cesarino da oltre 22 anni, ma non ha mai assistito al perdurare di di tali episodi incendiari, reiterati in un arco temporale ristretto: 15 giorni circa. Quale mano si cela dietro questi delitti? Chi ha interesse a polverizzare il Bosco d’Arneo? Dove sono le Istituzioni preposte alla sua tutela? Quale attività di prevenzione e, eventualmente, di repressione di questo fenomeno é stata avviata? Come mai non si istituisce un presidio AIB per evitare questa devastazione? I VV.FF. Sono stati prontamente allertati. Gli organi di stampa sono pregati di dare ampia diffusione a tale insostenibile situazione che va avanti da alcune settimane, sotto gli occhi di tutti. ______________

LA RICERCA nei nostri articoli del 2 e 9 giugno scorsi

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