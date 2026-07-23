ECCO UNA DELLE RAGIONI PER CUI SCOPPIANO GLI INCENDI BOSCHIVI: L’ELIMINAZIONE ILLECITA DI RIFIUTI. I CARABINIERI ARRESTANO IN FLAGRANZA UN UOMO DI SAN CESARIO DI LECCE

(Rdl) ___________ Ieri sera Carabinieri di San Cesario di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni del posto ritenuto responsabile dei reati di incendio e combustione illecita di rifiuti.

L’uomo è stato sorpreso in via Casello Ferroviario di San Cesario mentre appiccava il fuoco all’interno di un terreno caratterizzato da macchia mediterranea e dalla presenza sparsa di rifiuti. Le fiamme si sono rapidamente propagate, interessando un’area di circa 2,5 ettari.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare il presunto autore e di allertare tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno circoscritto e spento l’incendio, impedendone un’ulteriore propagazione. L’episodio non ha causato feriti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri e in quello del 20 giugno scorso





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