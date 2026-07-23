NELLA NOTTE DEL CENTRO STORICO COPPIA LECCESE LITIGA VIOLENTEMENTE, POI ENTRAMBI SI SCAGLIANO CONTRO I POLIZIOTTI INTERVENUTI PER CALMARLI

(Rdl) ______________ L’altra notte la Polizia di Stato di Lecce ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni, residente a Lecce, e la sua compagna, una donna leccese di 35 anni, con le accuse vario titolo di resistenza, violenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, e di danneggiamento aggravato ai mezzi di servizio.

A seguito di una segnalazione di una violenta lite in corso per strada, giunta al 112 ed effettuata da una turista di passaggio poco prima della mezzanotte, equipaggi della Squadra Volante si sono portati rapidamente nei pressi del Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci, dove un uomo in evidente stato di alterazione, a torso nudo e in costume da bagno, discuteva animatamente con la donna, risultata poi essere la sua compagna.

Nel tentativo di riportare la calma e tutelare l’incolumità dei presenti in una zona ad alta frequentazione, gli operatori hanno provato a separare i due e ad identificare le parti, incontrando però subito l’ostilità di entrambi.

La situazione è rapidamente degenerata dalle offese e minacce verbali alle vie di fatto. La donna, anch’essa in evidente stato di alterazione, ha opposto subito resistenza fisica sbracciando e sferrando gomitate contro gli agenti nel momento in cui la si invitava a salire sul veicolo di servizio. Una volta all’interno dell’abitacolo, ha poi sferrato violenti calci contro il finestrino posteriore, provocando il danneggiamento della portiera e la fuoriuscita della guida metallica del vetro.

Contemporaneamente, l’uomo ha cercato di divincolarsi per scagliarsi con forza contro alcuni passanti fermi ad osservare, opponendo una violenta resistenza agli agenti che cercavano di bloccarlo, tanto da far cadere a terra uno degli operatori.

Accompagnati presso i locali della Questura per gli adempimenti di rito, dagli accertamenti effettuati l’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre a essere già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Lecce nel gennaio 2023.

Il pm di turno ha disposto per l’uomo la custodia nel carcere di Borgo San Nicola e per la donna i domiciliari.

I due agenti feriti sono stati portati e curati al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi, da cui sono stati poi dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno.

.

Category: Cronaca