SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi ______________

Controllo del territorio: 3 arresti, 4 denunce e sanzioni per 50mila euro

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”.

L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

• a Brindisi: – i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un uomo per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di cm. 80 che è stato sequestrato; – i Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare una pena di mesi 8 di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare;

• a Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per abusivismo edilizio, notificandogli un’ordinanza di demolizione. L’attività è stata sospesa e sanzionata con oltre 50.000,00 euro di ammende a causa dell’impiego di lavoratori in nero e delle gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro accertate;

• a Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato un giovane che, spacciandosi al telefono per l’impiegato di un noto istituto di credito, aveva sottratto 2.400,00 euro a un cittadino tramite bonifico;

• a Cellino San Marco, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare una pena di mesi 4 di reclusione per il reato di minaccia grave;

• a Ostuni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per il reato di atti persecutori (c.d. stalking) nei confronti di una donna, vittima da qualche tempo di violenze fisiche e verbali da parte del compagno e culminate qualche giorno fa con un’aggressione caratterizzata da percosse e minacce con un coltello da cucina, alla quale i militari hanno messo fine con il loro intervento;

• a San Pietro Vernotico, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato, poiché aveva asportato da un’attività commerciale la somma contante di 300, 00 euro.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.

Brindisi, 23/07/2026

Category: Cronaca