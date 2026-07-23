LA SECONDA AMICHEVOLE DEL LECCE
(Rdl) ________________ Ieri sera a Sochau, in Austria, il Lecce – in ritiro precampionato – ha giocato la seconda amichevole stagionale contro la Politehnica Timișoara (nella foto) squadra della serie B romena. Per quel che conta, il risultato è stato una sconfitta per 0 a 1, gol (nella foto) al minuto di Doana, lesto a ribadire in rete un rigore calciato da Artean che Fruchtl era riuscito a respingere (il portiere giallorosso ne aveva parato un altro a inizio ripresa).
Qui di seguito il tabellino:
Lecce: Falcone © (1′ st Fruchtl), Ndaba (1′ st Gallo), Siebert (1′ st Gaspar), Štulić (1′ st Burnete), Laerke, Gorter (1′ st Ngom), Onyemachi (1′ st N’Dri), Tiago Gabriel (1′ st Jean), Pierotti (1′ st Coulibaly), Kovac (1′ st Ubani), Maleh (1′ st Fofana). A disposizione: Lupo, Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Politehnica Timișoara: Micu (30′ st Ungureanu), Ene (33′ st Itu), Pedro, Burlacu (33′ st Huszti), Popa, Marincu (24′ st Adam), Morar (20′ st Spataru), Vlaicu, Benzar © (28′ st Vasluian), Rotariu (33′ st Doana), Popescu (33′ st Artean). A disposizione: Pinzariu, Chitu, Draghici, Toma, Stefanovici. Allenatore: Dan Alexa
Marcatori: 42′ st Doana
Ammoniti: 37′ pt Laerke, 5′ st Ubani
Arbitro: Christian-Petru Ciochirca
Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Gandelman, Veiga, Esteban e Kaba.
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