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LA SECONDA AMICHEVOLE DEL LECCE

| 23 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Ieri sera a Sochau, in Austria, il Lecce – in ritiro precampionato – ha giocato la seconda amichevole stagionale contro la Politehnica Timișoara (nella foto) squadra della serie B romena. Per quel che conta, il risultato è stato una sconfitta per 0 a 1, gol (nella foto) al minuto di Doana, lesto a ribadire in rete un rigore calciato da Artean che Fruchtl era riuscito a respingere (il portiere giallorosso ne aveva parato un altro a inizio ripresa).

Qui di seguito il tabellino:

Lecce: Falcone © (1′ st Fruchtl), Ndaba (1′ st Gallo), Siebert (1′ st Gaspar), Štulić (1′ st Burnete), Laerke, Gorter (1′ st Ngom), Onyemachi (1′ st N’Dri), Tiago Gabriel (1′ st Jean), Pierotti (1′ st Coulibaly), Kovac (1′ st Ubani), Maleh (1′ st Fofana). A disposizione: Lupo, Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Politehnica Timișoara: Micu (30′ st Ungureanu), Ene (33′ st Itu), Pedro, Burlacu (33′ st Huszti), Popa, Marincu (24′ st Adam), Morar (20′ st Spataru), Vlaicu, Benzar © (28′ st Vasluian), Rotariu (33′ st Doana), Popescu (33′ st Artean). A disposizione: Pinzariu, Chitu, Draghici, Toma, Stefanovici. Allenatore: Dan Alexa

Marcatori: 42′ st Doana
Ammoniti: 37′ pt Laerke, 5′ st Ubani

Arbitro: Christian-Petru Ciochirca

Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Gandelman, Veiga, Esteban e Kaba.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

DOPO APPENA UN ANNO, SALA SALUTA E VA IN SPAGNA. INTANTO RIDISEGNATO IL QUADRO DELLE AMICHEVOLI

Category: Sport

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