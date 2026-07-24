CONTINUA LO STALKING NEI CONFRONTI DELLA EX NONOSTANTE DIVIETI E PRESCRIZIONI, COSI’ UN UOMO VIOLENTO SALENTINO FINISCE IN CARCERE

(Rdl) ___________________ L’altro ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni, nato a Campi Salentina, residente a Galatina, domiciliato a Casalabate, marina di Trepuzzi.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina (nella foto), al termine di un prolungato servizio di appostamento, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa il 22 luglio 2026 dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine.

L’uomo si trovava già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, con un limite minimo di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico, poiché indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna, del figlio e del suocero, oltre che per atti persecutori nei confronti di quest’ultimo.

Nonostante la prima misura cautelare, l’indagato ha continuato a mostrare atteggiamenti ossessivi manifestando un desiderio di controllo totale, in particolar modo verso l’ex compagna, mettendo in atto una condotta persecutoria.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Investigativa del Commissariato nelle ultime settimane ha accertato numerosi tentativi da parte dell’uomo di contattare le persone offese tramite utenze telefoniche intestate a terzi. Inoltre, grazie alle immagini registrate da una telecamera installata presso la residenza delle vittime, sono stati documentati diversi episodi in cui l’uomo si è rivolto loro con espressioni gravemente offensive.

Tali violazioni delle prescrizioni, unite ad una crescente intensità delle intenzioni, hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a disporne la custodia cautelare in carcere.

L’uomo si trova ora rinchiuso a Borgo San Nicola.

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