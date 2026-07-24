BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO. IN UNA PIAZZA DI SPACCIO DELLA PERIFERIA DI LECCE CITTA’, SEQUESTRATA GROSSA QUANTITA’ DI MICIDIALE EROINA, DUE ARRESTATI

(Rdl) ____________ La Polizia di Stato di Lecce ieri mattina ha arrestato in flagranza di reato due leccesi, rispettivamente di 61 e 66 anni, con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La brillante operazione della Squadra Mobile della Questura è scattata in un quartiere popolare di Lecce.

Gli agenti avevano infatti appreso che i due indagati gestivano assieme un’attività di spaccio di eroina, utilizzando le rispettive abitazioni, situate al primo piano di uno stabile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la gestione dell’attività prevedeva una precisa divisione dei compiti: mentre il 61enne, disoccupato, si occupava della vendita al dettaglio ai numerosi clienti, il 66enne custodiva i panetti di sostanza stupefacente all’interno del proprio appartamento.

Nonostante le difficoltà operative legate alle caratteristiche della zona, costantemente monitorata dalle cosiddette “vedette”, i poliziotti della sezione Antidroga hanno predisposto un servizio di osservazione. Dopo aver notato il continuo passaggio di acquirenti, sono intervenuti.

Alla vista della Polizia, il 61enne ha tentato di barricarsi in casa ed è stato bloccato a fatica, mentre il 66enne, che custodiva in casa la sostanza, è riuscito momentaneamente a chiudersi nel proprio appartamento. Uno degli agenti ha quindi forzato la porta d’ingresso per inseguirlo, sorprendendolo mentre prelevava un sacchetto da un cestino della camera da letto per lanciarlo dalla finestra. Il cartoccio gettato è stato prontamente recuperato dagli operanti all’esterno, consentendo il sequestro di quattro involucri contenenti complessivamente 1.549,7 grammi di eroina.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento, all’interno del bagno del 61enne, di un ulteriore involucro contenente 46,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione e un paio di forbici utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Nella camera da letto dello stesso indagato è stata inoltre sequestrata la somma contante di 6.850,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce ha disposto che i due arrestati fossero rinchiusi nel carcere di Borgo San Nicola.

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