IL SOGNO DEL SALENTO E L’INCUBO DELLA ‘CASA FANTASMA’: LA GUIDA DEI CARABINIERI PER UNA VACANZA SICURA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________



È un caldo pomeriggio d’estate. Una famiglia viaggia da ore con la macchina carica di valigie, l’aria condizionata al massimo e l’entusiasmo di chi sta per iniziare le sognate vacanze nel Salento. L’indirizzo impostato sul navigatore porta in una tranquilla via a pochi passi dal mare. Eppure, arrivati in zona, al posto della villa con giardino e piscina mostrata nelle foto dell’annuncio last minute, c’è solo un terreno incolto. Il numero del proprietario – con cui fino a poche ore prima c’era stato uno scambio fittissimo di messaggi – risulta improvvisamente irraggiungibile. L’acconto è andato, la casa non esiste e le vacanze rischiano di trasformarsi in un incubo.

È una storia che, purtroppo, si ripete nel picco della stagione estiva, quando la frenesia di trovare un alloggio all’ultimo minuto può far abbassare la guardia.



Per il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, da sempre presidio di sicurezza e vicinanza alle comunità salentina, tutelare la serenità di residenti e turisti significa anche prevenire le odiose truffe online legate agli affitti brevi.



I truffatori della rete sfruttano l’emozione e la corsa alle prenotazioni, affinando tecniche sempre più sofisticate per rendere credibili gli annunci fittizi:

Il “proprietario all’estero”: una scusa ricorrente per giustificare l’impossibilità di mostrare l’immobile di persona e richiedere caparre su conti correnti internazionali, rendendo poi difficile il recupero dei fondi.

I pagamenti “fuori piattaforma”: l’invito a spostare la trattativa e il pagamento al di fuori dei circuiti ufficiali e garantiti dei portali di affitto, privando l’utente di qualsiasi garanzia.

Le “case fantasma”: alloggi del tutto inesistenti o nettamente inferiori, per qualità e condizioni, rispetto alle immagini patinate pubblicate sul web.

I tranelli del phishing: e-mail e messaggi civetta che imitano le comunicazioni ufficiali per sottrarre dati personali e finanziari.

L’esperienza maturata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce evidenzia alcuni elementi ricorrenti a cui prestare la massima attenzione:

L’esperienza maturata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce evidenzia alcuni elementi ricorrenti a cui prestare la massima attenzione: Proprietari che dichiarano di risiedere all’estero o rifiutano contatti telefonici diretti.

Pressioni per completare la transazione al di fuori del sito ufficiale.

Contratti poco chiari o eccessivamente formali per brevi locazioni.

Offerte “da sogno” a prezzi sproporzionatamente bassi: se sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente è un inganno.

Bastano poche verifiche preventive per smascherare un tentativo di raggiro:

Controllare le recensioni: leggere le esperienze degli altri utenti per verificare la credibilità dell’annuncio. Verificare l’indirizzo: utilizzare Google Maps o Street View per accertarsi dell’effettiva esistenza dell’immobile. Usare Google Lens: ricercare le immagini dell’annuncio sul motore di ricerca per scoprire se siano state rubate da altri siti o da strutture reali. Esigere pagamenti sicuri e tracciabili: effettuare transazioni solo tramite canali protetti previsti dalle piattaforme ufficiali, evitando metodi non tracciabili o bonifici verso sconosciuti.

Se si sospetta o si accerta di essere stati vittima di una truffa, è fondamentale rivolgersi immediatamente al Comando dell’Arma dei Carabinieri più vicino. Raccogliere e conservare ogni prova – messaggi, e-mail, numeri di telefono e ricevute di pagamento – è un passaggio indispensabile per consentire ai militari dell’Arma di avviare tempestivamente le indagini.

Condividere queste semplici regole è il modo più efficace per garantire a tutti un’estate all’insegna della sicurezza e del relax.



Category: Cronaca